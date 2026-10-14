Procedura de aderare a Ucrainei și Republicii Moldova la UE: Von der Leyen salută o nouă etapă

Uniunea Europeană (UE) a deschis noi capitole de negociere cu Ucraina și Republica Moldova, Bruxellesul și Kievul salutând o nouă etapă în drumul lung spre aderarea la blocul celor 27 de state membre, notează AFP.

‘Viitorul Ucrainei și al Republicii Moldova este în Uniunea noastră. Și le vom însoți la fiecare pas pe acest drum’, a comentat pe X președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

‘Astăzi am făcut un nou pas important pe drumul nostru spre aderarea la UE’, s-a felicitat, de asemenea pe X, și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Această etapă intervine după ce parlamentarii ucraineni au adoptat o legislație pentru protejarea drepturilor minorităților naționale, eliminând un obstacol important în calea aderării la UE.

Statutul minorității ungare din vestul Ucrainei a provocat tensiuni cu Budapesta, care blocase cererea de aderare a Kievului, depusă oficial la câteva zile după invazia rusă din februarie 2022.

‘Am trecut astăzi de o nouă etapă importantă pe calea aderării Ucrainei la UE’, a declarat Thomas Byrne, ministrul irlandez al afacerilor europene, a cărui țară asigură președinția rotativă semestrială a UE.

‘Decizia luată astăzi demonstrează reziliența și determinarea Ucrainei de a avansa pe calea reformelor, pe fondul unor circumstanțe extrem de dificile’, a adăugat el, cu referire la războiul împotriva Rusiei.

Înainte de a se alătura UE, țările candidate trebuie să ducă la bun sfârșit reforme pentru a integra acquis-ul comunitar, de la politica de mediu până la agricultură.

Ulterior, negocierile sunt organizate în jurul a 35 de capitole grupate în șase tematici: drepturi fundamentale, piața internă, competitivitate și creștere incluzivă, mediu, agricultură și relații externe.

Pentru a finaliza aderarea, este necesară o decizie unanimă a celor 27 de țări membre.

‘Ucraina este pe deplin angajată în punerea în aplicare a reformelor necesare pentru aderare și încearcă să îndeplinească această sarcină cât mai repede posibil’, a declarat vicepremierul său, Vsevolod Chențov, în cadrul unei conferințe de presă la Luxemburg.

Negocierile cu Ucraina și Republica Moldova – care progresează în paralel – se vor concentra acum pe aspectele legate de ‘piața internă’ și ‘competitivitate și creștere incluzivă’, rămânând nedeschise doar două dintre cele șase grupuri de capitole.

‘Dincolo de acești termeni tehnici, vor exista beneficii reale pentru ucraineni. Reformele care vor fi adoptate la capitolul pieței interne vor facilita comerțul și creșterea companiilor ucrainene în întreaga Europă’, a declarat comisarul UE pentru extindere, Marta Kos.

În privința Republicii Moldova, ea a subliniat că ‘această determinare și muncă asiduă sunt recompensate. Săptămâna trecută în cadrul celei de-a zecea întrunire a Consiliului am vorbit despre niște fonduri, cele mai mari pentru Republica Moldova. Reformele pot aduce și mai multe fonduri europene în Republica Moldova. (…) Vom continua să sprijinim Republica Moldova în parcursul de aderare’.

În opinia sa, ‘din punct de vedere tehnic, ar fi posibil să finalizăm negocierile în primul sau al doilea trimestru din 2028’.

UE a anunțat, de asemenea, progrese în discuțiile sale cu Albania, altă țară candidată, prin închiderea provizorie a unui capitol de negociere.