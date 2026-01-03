Producătorii de medicamente majorează preţurile în SUA pentru peste 350 de medicamente, în pofida presiunilor din partea lui Trump

Companiile farmaceutice intenţionează să majoreze preţurile în Statele Unite pentru cel puţin 350 de medicamente de marcă, inclusiv vaccinuri împotriva COVID-19, RSV şi zonei zoster, precum şi tratamentul oncologic de succes Ibrance, în ciuda presiunilor exercitate de administraţia preşedintelui Donald Trump pentru reduceri de costuri, potrivit datelor furnizate exclusiv agenţiei Reuters de firma de cercetare în sănătate 3 Axis Advisors.

Numărul majorărilor de preţ anunţate pentru 2026 este mai mare decât în aceeaşi perioadă a anului trecut, când producătorii dezvăluiseră intenţii de scumpire pentru peste 250 de medicamente. Majorarea mediană este de aproximativ 4%, un nivel similar cu cel din 2025. Aceste creşteri nu includ eventuale reduceri sau rabaturi acordate administratorilor de beneficii farmaceutice ori altor intermediari.

În paralel, producătorii au anunţat şi reduceri de preţ pentru aproximativ nouă medicamente. Printre acestea se numără o scădere de peste 40% pentru medicamentul antidiabetic Jardiance, produs de Boehringer Ingelheim, precum şi pentru trei tratamente asociate. Jardiance se numără printre cele 10 medicamente pentru care guvernul american a negociat preţuri mai mici pentru programul Medicare destinat persoanelor de peste 65 de ani, începând cu 2026, reducerea negociată fiind de circa două treimi.

Pacienţii americani continuă să plătească cele mai ridicate preţuri pentru medicamentele pe bază de reţetă, adesea de aproape trei ori mai mult decât în alte ţări dezvoltate. Trump a cerut în mod repetat industriei farmaceutice să reducă preţurile la niveluri comparabile cu cele practicate în economii similare.

Creşterile de preţ vin în contextul în care Trump a anunţat acorduri cu 14 producători de medicamente privind preţurile unor tratamente pentru programul Medicaid şi pentru plăţile directe ale pacienţilor.

Printre companiile implicate se numără Pfizer, Sanofi, Boehringer Ingelheim, Novartis şi GSK, deşi unele dintre acestea intenţionează în continuare să majoreze preţuri pentru anumite produse de la 1 ianuarie.

”Aceste acorduri sunt prezentate ca fiind transformatoare, dar în realitate doar ating marginal problema reală a preţurilor ridicate ale medicamentelor în SUA”, a declarat Benjamin Rome, cercetător în politici de sănătate la Brigham and Women’s Hospital din Boston.

El a adăugat că firmele par să maximizeze preţurile de listă, negociind în acelaşi timp reduceri confidenţiale cu asiguratorii şi stabilind alte preţuri pentru vânzările directe către consumatori.

Pfizer a anunţat cele mai multe majorări, pentru aproximativ 80 de medicamente, inclusiv Ibrance, tratamentul pentru migrenă Nurtec şi medicamentul COVID Paxlovid, dar şi unele produse utilizate în spitale, precum morfina şi hidromorfona. Majoritatea creşterilor sunt sub 10%, cu excepţia vaccinului COVID Comirnaty, al cărui preţ va creşte cu 15%.

Compania a transmis că majorările medii de preţ pentru 2026 sunt sub rata generală a inflaţiei şi sunt necesare pentru a susţine investiţiile în cercetare şi dezvoltare, precum şi pentru a acoperi creşterea costurilor operaţionale.

Specialiştii se aşteaptă la noi anunţuri de scumpiri şi reduceri la începutul lunii ianuarie, perioadă care este, în mod tradiţional, cea mai activă pentru ajustările de preţ din industria farmaceutică.