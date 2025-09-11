Producătorul danez de medicamente Novo Nordisk anunță măsuri dure de restructurare

Gigantul farmaceutic danez Novo Nordisk a anunțat miercuri că va renunța la 9.000 de angajați, sau 11,5% din forța sa de muncă, în cadrul măsurilor de restructurare menită să ducă la economii anuale de opt miliarde coroane daneze (1,26 miliarde de dolari), transmite Reuters.

Novo Nordisk, care anul trecut a devenit cea mai valoroasă companie din Europa, cu o capitalizare de piață de aproximativ 650 miliarde de dolari, datorită cererii ridicate pentru medicamentele sale Wegovy și Ozempic, se confruntă acum cu o perioadă dificilă, sporirea concurenței afectând vânzările.

”Novo Nordisk anunță o transformare extinsă a companiei pentru a simplifica organizarea sa, pentru a îmbunătăți viteza luării deciziilor și pentru a reloca resursele spre oportunitățile de creștere din domeniul medicamentelor de slăbit și pentru combaterea obezității”, se arată în comunicatul firmei daneze.

Novo, care are în prezent 78.400 angajați pe plan global, a precizat că 5.000 de concedieri vor viza operațiunile din Danemarca.

Ca parte a restructurării, Novo va raporta în trimestrul trei costuri excepționale legate de restructurare de nouă miliarde coroane daneze, dar se așteaptă în trimestrul patru la economii de un miliard coroane daneze.

Anul acesta, creșterea profitului operațional al Novo ar urma să fie între 4% și 10%, față de estimarea de luna trecută care indica un avans între 10% și 16%, reflectând costurile legate de restructurare.

De la începutul anului, acțiunile companiei au scăzut cu aproape 46% la Bursa de la Copenhaga, capitalizarea bursieră ajungând la aproximativ 181 miliarde de dolari.

În zece ani, vânzările anuale de medicamente pentru pierderea în greutate ar urma să ajungă la 100 miliarde de dolari, de la aproximativ șase miliarde de dolari în prezent, conform analiștilor de la Barclays.