Producția de petrol a Rusiei a scăzut cu 0,8% anul trecut, la 10,28 milioane barili pe zi (bpd), fiind responsabilă pentru aproximativ o zecime din producția globală, în pofida sancțiunilor occidentale și a atacurilor dronelor ucrainene, arată datele publicate joi, transmite Reuters.

Rusia este al treilea mare producător global de petrol, după Statele Unite și Arabia Saudită. De asemenea, deține cele mai mari rezerve mondiale de gaze naturale.

Vicepremierul Alexander Novak a anunțat că Rusia a produs 512 milioane tone de petrol în 2025, o scădere de la 516 milioane tone extrase în 2024.

Industria rusă a petrolului a fost în mod repetat ținta Occidentului, sancțiunile fiind menite să submineze economia de război, în timp ce Ucraina a lansat valuri de atacuri cu drone asupra infrastructurii energetice, inclusiv rafinării și conducte. Europa va începe eliminarea treptată a gazelor naturale transportate prin conducte și a gazelor lichefiate rusești în acest an.

În decembrie, Novak estimase că producția Rusiei de petrol și gaze condensate nu va fi în mare măsură diferită în 2025 față de 2024, la aproximativ 516 milioane tone.

”Încercările de a limita importarea petrolului rusesc duc inevitabil la perturbări în stabilitatea aprovizionării globale cu energie și sporesc volatilitatea pe piețele internaționale ale energiei”, a avertizat Novak.

El a anunțat de asemenea că producția Rusiei de gaze naturale lichefiate (GNL) a ajuns la 32 milioane tone anul trecut, reprezentând 7% din producția globală. Este de asemenea un declin față de nivelul de 33 milioane tone previzionat pentru 2024.