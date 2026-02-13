Producția industrială, în scădere cu aproape 1% în 2025

Producția industrială a scăzut anul trecut ca serie brută cu 0,9% raportat la 2024, iar în decembrie 2025, față de luna anterioară, s-a diminuat ca serie brută cu 10,1%, însă a crescut ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 0,8%, informează vineri Institutul Național de Statistică (INS).

Comparativ cu luna decembrie 2024, producția industrială a fost mai mare cu 1,5% ca serie brută și cu 1,6% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate.

Potrivit datelor INS, anul trecut, scăderea producției industriale (serie brută) față de 2024 s-a produs ca urmare a reducerilor înregistrate de industria prelucrătoare (-1,2%) și industria extractivă (-0,9%). Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 1,2%.

În luna decembrie 2025, producția industrială (serie brută) a coborât față de luna precedentă din cauza scăderilor industriei prelucrătoare (-13,5%) și industriei extractive (-0,1%). Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 7,9%.

În schimb, producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a fost mai mare față de luna precedentă cu 0,8%, datorită creșterilor din industria prelucrătoare (+1,2%) și industria extractivă (+0,8%). Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a scăzut cu 2,6%.

Față de luna corespunzătoare din anul precedent, producția industrială (serie brută) a urcat ca efect al creșterilor din cele trei sectoare industriale: industria extractivă (+2,7%), producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+2,2%) și industria prelucrătoare (+1,2%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a fost mai mare față de luna corespunzătoare din anul precedent pe fondul creșterilor înregistrate de industria extractivă (+2,9%), producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+2,8%) și industria prelucrătoare (+1,1%).