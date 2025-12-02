Producţia manufacturieră din SUA s-a afundat şi mai mult în declin în noiembrie

Sectorul manufacturier american a înregistrat în noiembrie a noua contracţie, pe fondul scăderii comenzilor, al costurilor mai ridicate la materiale şi al presiunii exercitate de tarifele la import, relatează Reuters.

Indicele PMI, publicat luni de Institute for Supply Management (ISM), a coborât la 48,2, faţă de 48,7 în octombrie, sub pragul de 50 care separă creşterea de contracţie. Economiştii anticipaseră o revenire la 49,0. Totuşi, indicatorul rămâne peste nivelul de 42,3, considerat compatibil, pe termen lung, cu expansiunea economiei americane.

Raportul Beige Book al Rezervei Federale semnala deja o scădere accentuată a consumului la jumătatea lunii noiembrie. Deşi unele regiuni au raportat îmbunătăţiri modeste în activitatea industrială, „tarifele şi incertitudinea privind tarifele au rămas un obstacol”, potrivit Fed.

Tarifele vamale impuse de preşedintele Donald Trump continuă să lovească producţia americană, chiar dacă anumite segmente beneficiază de explozia investiţiilor în inteligenţă artificială.

Curtea Supremă a SUA a ridicat recent semne de întrebare privind legalitatea tarifelor, alimentând speculaţii privind posibila anulare a acestora, o mişcare care ar putea declanşa noi turbulenţe comerciale înainte ca administraţia Trump să adopte strategii alternative.

Sub-indicele comenzilor noi a coborât de la 49,4 la 47,4, rămânând în contracţie în nouă dintre ultimele zece luni, pe fondul scăderii cererii şi al preţurilor mai mari la bunurile afectate de tarife.

Stocurile de comenzi neexecutate au continuat să scadă, în timp ce exporturile au înregistrat o uşoară îmbunătăţire.

Presiunea redusă a cererii a dus la accelerarea livrărilor furnizorilor, indicatorul corespunzător coborând la 49,3. În paralel, costurile pentru materiile prime au crescut, indicele ”preţuri plătite” urcând la 58,5, un posibil semnal că inflaţia ar putea rămâne ridicată o perioadă.

Sectorul a continuat să reducă personal, indicele ocupării în industrie consemnând a zecea lună consecutivă de contracţie, pe fondul cererii incerte şi al perspectivelor slabe pentru producători.