Exporturile de baterii ale Chinei au explodat, în contextul crizei energetice provocată de războiul din Iran

Exporturile chineze de baterii cu litiu au crescut semnificativ, în primul trimestru, ceea ce confirmă interesul pentru surse alternative de energie care să contracareze criza energetică globală rezultată din războiul din Orientul Mijlociu, transmite Bloomberg.

Creșterea de 50% în ritm anual a exporturilor chineze de baterii cu litiu, în primul trimestru, a fost, probabil, influențată și de deciziile de livrare anticipată a bateriilor înainte de expirarea unei rambursări a taxelor la export. De la 1 aprilie, procentul de rambursare a fost redus de la 9%, până la 6%, iar China va elimina complet rambursarea începând din 2027.

În context, creșterea exporturilor de baterii a fost însoțită de o creștere de două cifre a exporturilor de alte tehnologii ‘verzi’, inclusiv vehicule electrice și turbine eoliene, a precizat directorul adjunct de la Administrația Generală a Vămilor din China, Wang Jun. ‘Acești noi factori de creștere a exporturilor au continuat să câștige elan în primul trimestru’, a declarat Jung, marți, într-o conferință de presă. Oficialul nu a oferit un motiv pentru această creștere.

Chiar dacă exporturile de baterii ale Chinei erau deja pe un trend ascendent, datele pentru primul trimestru arată o accelerare semnificativă, după avansul de 26% înregistrat pentru întregul an 2025.

Războiul din Iran s-a suprapus doar cu ultima lună a primului trimestrului, dar perturbarea severă și continuă a aprovizionării globale cu combustibil a făcut ca securitatea energetică să fie o problemă mai urgentă pentru țările dependente de importuri. Producătorii chinezi de baterii, deja o forță dominantă în întregul lanț de aprovizionare, se numără printre cei mai importanți beneficiari.

Unele companii chineze au raportat un impact pozitiv de pe urma celor mai recente evoluții.

Săptămâna trecută, Ningbo Deye Technology Co., un important producător de sisteme de stocare în baterii, a informat că profitul său pentru primul trimestru va crește probabil cu până la 70% în ritm anual, cu un salt notabil al comenzilor din Europa, Orientul Mijlociu și Asia de Sud-Est.