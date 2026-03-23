Profituri record pentru bănci în 2025, pe fondul inflației mari și a creditelor scumpe

Dobânzile bancare mari de anul trecut și creditarea au păstrat profiturile băncilor la un nivel ridicat, peste cel din 2024. Cu un nivel al inflației apropiat de 10% la sfârșitul anului, era imposibil pentru Banca Națională a României (BNR) să reducă dobânda de referință, ceea ce a făcut ca împrumuturile bancare să rămână relativ scumpe, iar câștigurile băncilor au crescut.

În total, profitul net al băncilor s-a ridicat anul trecut la aproximativ 16,1 miliarde lei, în urcare de la 14,8 miliarde lei în 2024. Un an bun, în pofida taxelor speciale impuse de stat și a problemelor din economie. Ultimul Raport de Stabilitate Financiară al BNR arată că indicatorii definiți de Autoritatea Bancară Europeană (AEB) ca fiind relevanți pentru sănătatea financiară a sistemului sunt plasați în categoriile de risc scăzut. Mai exact, din perspectiva solvabilității (rata fondurilor proprii totale 23,9% în septembrie 2025), a lichidității (indicatorul de acoperire a necesarului de lichiditate 240,1% în septembrie 2025, indicatorul de finanțare stabilă netă 190,5% în septembrie 2025), a calității activelor (gradul de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante 65,1% și rata creditelor neperformante 2,9% în septembrie 2025), a profitabilității (ROE 18,4%, ROA 1,7), respectiv a eficienței operaționale (48,1% în septembrie 2025). „Sectorul bancar se caracterizează prin performanțe comparabile sau superioare mediei UE pe majoritatea categoriilor de indicatori financiari prudențiali. Profitabilitatea este un pilon important în menținerea stabilității sectorului bancar, dar indicatorii de rentabilitate bancară rămân semnificativ sub nivelul celor observați în economia reală. Majorarea taxei pe cifra de afaceri în contextul măsurilor de consolidare fiscală are un impact gestionabil la nivelul băncilor, dar are implicații asupra eficienței operaționale. Există un potențial ridicat de creditare a sectorului real încă nevalorificat, reflectat și de valoarea subunitară a raportului între credite și depozite observată pe parcursul ultimului deceniu,” arată Raportul BNR.

Totuși, gradul redus de intermediere financiară reprezintă o vulnerabilitate structurală semnificativă, cu implicații directe asupra capacității economiei de a susține investiții pentru o dezvoltare durabilă. România continuă să se plaseze pe ultimul loc în Uniunea Europeană din perspectiva ponderii activelor sectorului bancar în PIB, de aproape 50% la sfârșitul anului trecut, mult sub media UE de 210,4%, și la distanță semnificativă de țările din regiune (Polonia – 96%, Bulgaria – 96,4%, Ungaria – 108,3%). Mai exact, valoarea activelor a fost de 957,6 miliarde lei, iar valoarea PIB calculată de INS a fost de 1.910,4 miliarde lei.

Riscuri în creditare

Creditarea este o activitate profitabilă a băncilor, dar anumite segmente de creditare continuă să prezinte un nivel mai ridicat de risc, după cum arată Raportul BNR. Unul dintre acestea vizează creditele cu garanții de stat acordate de bănci companiilor nefinanciare. „Programele naționale de garantare a creditelor, lansate din 2020, au generat un portofoliu amplu de împrumuturi accesate de firme diverse ca mărime, vechime, localizare și domeniu de activitate. Întrucât calitatea beneficiarilor nu a fost un criteriu central, maturizarea acestor portofolii a adus riscuri legate de deteriorarea creditelor. În 2024, disciplina financiară a companiilor nefinanciare s-a slăbit pe fondul incertitudinilor economice, afectând și calitatea creditelor bancare, rata NPL crescând la 9% în septembrie 2025 în cazul creditelor acordate firmelor, cu garanții de stat (+5,1 puncte procentuale, în termeni anuali)”, arată BNR.

Printre categoriile de credite mai riscante se numără și creditele acordate IMM (rata NPL 6,1% față de 3,2% în cazul corporațiilor în septembrie 2025), expunerile față de piața imobiliară comercială (rata NPL 5,7% în septembrie 2025), precum și creditele de consum destinate populației (rata NPL 4,7% față de 1,5% în cazul creditului ipotecar).

Referitor la 2026, BNR consideră că evoluțiile din sfera geopolitică și comercială mențin un grad ridicat de incertitudine asupra capacității de rambursare a populației și a companiilor, prin amplificarea riscurilor la adresa echilibrelor macroeconomice și a solidității financiare a sectorului real. „Pe baza datelor din scenariul macroeconomic de bază, perspectivele sunt mixte. Pe de-o parte, probabilitatea medie de nerambursare a creditelor sectorului companiilor nefinanciare este estimată a crește de la 3,2% în septembrie 2025 la 4% în septembrie 2026, iar pe palierul populației, este anticipată o ușoară deteriorare în cazul creditelor de consum (de la 2,9% în septembrie 2025 la 3,2% în septembrie 2026). Pe de altă parte, în cazul creditelor destinate achiziției de locuințe și terenuri acordate populației, probabilitatea de nerambursare este prognozată a se menține constantă, la 0,2%, pe același orizont de timp”, arată BNR.

Liderii sistemului bancar își consolidează pozițiile

Banca Transilvania, cea mai mare bancă din sistem, a înregistrat anul trecut un profit net de 4,1 miliarde lei, cu 16% mai mare decât în 2024, iar activele băncii au urcat cu 14,2%, până la 210,4 miliarde lei. „2025 a fost un an de creștere pentru Grupul Banca Transilvania, cu rezultate financiare peste media pieței și cel mai puternic ultim trimestru din ultimii ani, ceea ce a consolidat poziția noastră de lider. Am finalizat achiziții și fuziuni strategice în România și Republica Moldova”, a declarat Horia Ciorcilă, Președintele Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania, făcând referire la OTP Bank România și Victoriabank – BCR Chișinău.

Banca Comercială Română (BCR), parte a Erste Group, a obținut un profit net de 3,32 miliarde lei în 2025, cu 20% mai mare decât în anul anterior, în timp ce activele au ajuns la 131,9 miliarde lei, în urcare de la 120,8 miliarde lei în 2024. „Suntem parte dintr-o economie în transformare, care face trecerea de la competiția prin cost la cea prin valoare, într-un moment în care antreprenorii au nevoie de un partener bancar pregătit pentru orice. Evoluăm ca un pilon de sprijin pentru mediul de afaceri în noul ciclu economic, susținând inovația, integrarea în lanțurile valorice și dezvoltarea capacităților industriale”, a declarat Sergiu Manea, CEO al BCR.

UniCredit Bank România, care pare că a depășit CEC Bank după valoarea activelor și a urcat pe locul al treilea în sistem, a înregistrat un profit net de 296 milioane euro (circa 1,45 miliarde lei) în 2025, cu 30 milioane euro mai mare decât în 2024. Valoarea activelor a urcat la aproximativ 114 miliarde lei după finalizarea fuziunii cu Alpha Bank de anul trecut. „Anul 2025 este un an de transformare profundă și accelerată pentru noi, iar acest premiu vine să confirme poziția noastră puternică în piață. Ne-am extins baza de clienți și rețeaua teritorială, dar, în același timp, am continuat să ne dezvoltăm, să inovăm și să oferim cele mai bune soluții clienților noștri”, a declarat Mihaela Lupu, CEO al UniCredit Bank.

CEC Bank nu se grăbește cu publicarea rezultatelor de anul trecut, drept pentru care nu avem la dispoziție decât datele aferente primului semestru din 2025, când CEC a raportat active totale de 99,4 miliarde lei, în creștere cu 7%, și un profit net de 304,1 milioane lei, în urcare cu 12,8%.

BRD – Groupe Societe Generale, a anunțat un profit net de 1,54 miliarde lei anul trecut, cu 6% mai mare decât în anul anterior. Activele totale ale băncii de la finele anului trecut s-au ridicat la 95,4 miliarde lei, foarte aproape de CEC Bank. „Sprijinindu-se pe fundamente solide, BRD a obținut rezultate bune în anul 2025, cu venituri în creștere, o supraveghere strictă a costurilor, marcate de dublarea impozitului pe cifra de afaceri începând cu semestrul 2 din 2025, în timp ce indicatorii aferenți calității portofoliului de credite au rămas solizi. În același timp, BRD și-a menținut poziții confortabile de capital și lichiditate, o bază solidă pentru o performanță sustenabilă”, a declarat Maria Rousseva, CEO al BRD Groupe Société Générale.

Raiffeisen Bank a realizat un profit net de 1,75 miliarde lei în 2025, cu 4% mai mare decât în 2024, iar activele totale au depășit 88,6 miliarde lei, cu 8% mai mari decât în anul anterior. „Rezultatele din 2025 reflectă o creștere accelerată, care consolidează atractivitatea Raiffeisen Bank pe piață și confirmă încrederea pe care clienții ne-o acordă zi de zi. Avem performanțe financiare solide, rezultatul unei strategii puternice de dezvoltare, susținute de creșteri atât pe zona economisirii, cât și a creditării”, a declarat Zdenek Romanek, Președinte & CEO, Raiffeisen Bank România.

ING Bank nu a raportat, de asemenea, cifrele pentru tot anul trecut, dar rezultatele de la 9 luni arată active totale de 74,9 miliarde lei, în urcare cu 4,7%, și un profit brut de 1,3 miliarde lei, asemănător cu cel din primele trei trimestre din 2024.

Exim Banca Românească, aflată pe poziția a opta din top 10, nu a anunțat rezultatele anuale. Pe baza cifrelor de la jumătatea anului trecut, vedem că banca a avut active de 29,4 miliarde lei și un profit net de 80 milioane lei.

Garanti Bank, cu active de 15,9 miliarde lei la mijlocul anului trecut și un profit de 133,5 milioane lei, ar ocupa următorul loc din top. Garanti Bank urmează să fie preluată de Raiffeisen Bank, a cărei ofertă a fost acceptată de acționari, tranzacție care ar trebui să se încheie anul acesta. Libra Bank ocupă ultimul loc în top 10, cu active de 12,9 miliarde lei tot la jumătatea anului trecut, și un profit de 164,1 milioane lei.