Proiect estimat la 50 de milioane de euro din fonduri europene pentru 25 de kilometri de pârtii de schi, la Borșa

Primăria Borșa este în discuții cu Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest ca, prin Programul Operațional Regional, în perioada 2027 – 2032, să obțină minimum 50 de milioane de euro, în așa fel încât pârtia olimpică de aici, cu pârtia veche din zona Runcu Știolului și cu cea din Pasul Prislop să fie legate, obținându-se, astfel, în jur de 25 de kilometri de pârtii de schi, interconectate, dotate cu zăpadă artificială pe toată lungimea lor, și la care accesul se va face cu același abonament, a anunțat, miercuri, primarul Ion Sorin Timiș.

‘Cele trei zone de schi, Pasul Prislop, cu pârtia veche, Runcu Știol, și cu telegondola cu pârtia olimpică vor fi legate între ele. O primă fază, într-un proiect de 25 de km de pârtii de schi, cu încă șase noi instalații, cu un nou lac de acumulare sus în zona Știol, care va aproviziona cu zăpadă pârtiile noi. Până în prezent, avem făcute ridicările topografice pe toată zona – 4.800 de hectare. Împreună cu o companie din Berlin am făcut o machetă 3D, la o imprimantă 3D, care arată cum sunt pârtiile, cum urmează să fie montate instalațiile. Am dus linia de curent, am făcut drumurile de acces, avem avizul de la Parcul Național și, împreună cu compania Transcablu de la Brașov, realizăm studii de fezabilitate pentru a putea obține finanțări, atât prin Programul Operațional Regional, prin ADR Nord-Vest, pentru că începând cu anul 2027 România va fi eligibilă și pentru finanțări prin fonduri europene la pârtii de schi, cât și prin finanțări de la Guvernul României sau alte surse de finanțare’, a afirmat Timiș, în cadrul unui eveniment de promovare a zonei Maramureșului.

De asemenea, în luna mai urmează să se demareze proiectul ‘Terasă Belvedere și Observatorul astronomic’.

‘El va fi sus, la vârful pârtiei. Este compus din patru construcții – un refugiu salvamont, un refugiu montan pentru cei care vor să înnopteze în partea de sus, o terasă suspendată cu priveliște de 180 de grade spre stațiunea turistică și spre Munții Maramureșului, cu pod de sticlă, și o terasă cu 360 de grade. Jos va fi o parte de prezentare și expoziție de fotografii sau alte materiale legate de Munții Rodnei și sus, pe terasa de 360 de grade, va fi singurul observator care nu va fi influențat de lumina artificială, fiindcă știți că majoritatea sunt făcute undeva prin orașe. În cartierul Baia Borșa, este o stâncă cu o înălțime de 190 de metri pe care vom monta un funicular, cu urcare de la baza pârtiei până sus, cu o înclinație de aproape 67 de grade. Acolo, în cartierul Baia Borșa, se găsesc și apele minerale, pe care încercăm să le punem în valoare, ca pe viitor să le folosim în partea de turism medical’, a spus edilul, în prezentarea proiectelor sale pentru următorii ani.

În plus, va fi și proiectul acceptat de Ministerul Turismului, de finanțare a unei telecabine la Pietrosul Rodnei – cel mai înalt vârf din Carpații Orientali.

‘Am mai demarat o dată proiectul, ni l-au respins cei de la parc (Parcul Național Munții Rodnei – n. r), acum se pare că l-ar accepta și va fi o adevărată atracție pentru că va fi una dintre cele mai înalte zone unde se poate ajunge pe cablu. În proiectul integrat cu pârtiile de schi vom avea și un centru spa cu piscine acoperite, indoor și outdoor. Între stația intermediară (a telegondolei Borșa – n. r.) și lacul de acumulare (de la cota 1300 – n. r.) se va construi un parc de aventură cu 13 instalații, care vor funcționa atât pe perioada de iarnă, cât și pe perioadă de vară, inclusiv o instalație care produce zăpadă la temperaturi pozitive de până la 30 de grade și va fi o pârtie de 120 de metri care va fi cu zăpadă și pe perioada de vară și, bineînțeles, pârtia artificială pe o porțiune din pârtia olimpică să poată fi folosită și în perioada de vară, atât pentru împătimiții ice-schi-ului, cât și pentru partea sportivă’, a detaliat Ion Sorin Timiș.

De asemenea, fosta unitate militară, acum închisă, de la intrarea în oraș, va fi transformată într-o bază sportivă, un centru de pregătire pentru sportivi, atât pentru atletism, cât și pentru celelalte sporturi – handbal, baschet sau sporturi în sală.

‘Pentru că acolo construim o sală de sport polivalentă și încercăm, împreună cu Ministerul Turismului, să construim prima pârtie indoor din România. Vom vedea în ce condiții și cum o vom putea obține – că se va folosi o parte din pârtia existentă, că se va acoperi, se va folosi iarna pentru schi și vara pentru schi indoor sau că se va face o construcție nouă…În Borșa în urmă cu 15-20 de ani se organizau sărituri cu schiurile. Arena de sărituri cu schiurile încercăm să o punem din nou în valoare, doar că România nu prea investește în sportivi (…) Dar zona este proprietatea primăriei, se lucrează și la proiectul de acolo și, dacă se va dezvolta partea asta de schi în sportul ăsta de iarnă pentru sportivii de performanță, probabil că se va face și acolo o investiție’, a arătat primarul din Borșa.

Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT), Consiliul Județean Maramureș și Visit Maramureș au organizat ‘Redescoperă Maramureșul’, un eveniment de promovare a zonei.