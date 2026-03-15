Proiectul cripto al familiei Trump promite ”acces direct garantat” la membrii săi, pentru investitorii care blochează tokenuri de 5 milioane de dolari

Investitorii în World Liberty Financial, proiectul cripto cofondat de preşedintele Donald Trump şi fiii săi, pot obţine ceea ce compania descrie drept ”acces direct garantat” la membri ai echipei sale, dacă blochează tokenuri în valoare de 5 milioane de dolari pentru o perioadă de şase luni, în schimbul drepturilor de vot, transmite Reuters.

Potrivit site-ului companiei, printre membrii ”echipei de sprijin” se numără fiii preşedintelui american, Eric Trump, Donald Trump Jr. şi Barron Trump. Compania a precizat însă că Trump şi alţi membri ai familiei nu vor face parte din mecanismul de acces direct oferit investitorilor.

Votul deţinătorilor de tokenuri World Liberty privind această propunere s-a încheiat joi. Compania susţine că 99% dintre voturi au fost în favoarea iniţiativei, cu 1.786 de voturi exprimate, potrivit site-ului proiectului. Reuters nu a putut verifica independent aceste cifre şi nici numărul real de investitori care au participat.

Propunerea creează un nivel privilegiat de investitori, numiţi ”Super Nodes”, pentru cei care blochează tokenuri WLFI în valoare de aproximativ 5 milioane de dolari pentru şase luni. În schimb, aceştia primesc drepturi de vot în guvernanţa proiectului şi acces preferenţial la echipa de dezvoltare a afacerii.

”Printre privilegiile Super Nodes se numără accesul preferenţial la echipa de dezvoltare şi la executivii World Liberty Financial — nu la fondatori — pentru discuţii privind oportunităţi de parteneriat”, a declarat purtătorul de cuvânt al companiei, David Wachsman.

În propunerea publicată iniţial în februarie se menţiona că investitorii din această categorie vor avea ”acces direct garantat” la echipa WLFI, pentru discuţii de parteneriat.

Întrebat dacă accesul este garantat sau doar preferenţial, Wachsman nu a clarificat diferenţa, afirmând doar că programul oferă acces la echipa de dezvoltare a companiei.

După întrebările adresate de Reuters, secţiunea ”Meet our team” de pe site-ul World Liberty, unde erau menţionaţi Eric Trump, Donald Trump Jr. şi Barron Trump, a fost eliminată.

Reprezentantul companiei a afirmat că site-ul este ”în permanenţă actualizat” şi că modificările nu au legătură cu solicitările agenţiei.

Potrivit companiei, programul este conceput pentru ”a stimula participarea mai semnificativă la guvernanţa” platformei cripto. Investitorii trebuie să îşi blocheze tokenurile pentru 180 de zile într-un proces cunoscut drept „staking”, după care pot vota asupra deciziilor companiei. Cei care participă la cel puţin două voturi primesc un randament de 2%, plătit în tokenuri WLFI.

Tokenurile necesare pentru statutul de ”Super Node” sunt aproximativ 50 de milioane WLFI, evaluate la circa 5 milioane de dolari, potrivit datelor de pe platforma CoinGecko.

Analiza Reuters arată că familia lui Donald Trump a câştigat peste 460 de milioane de dolari din acest proiect cripto doar în prima jumătate a anului 2025.

Conform modelului de afaceri al companiei, 75% din veniturile provenite din vânzarea de tokenuri noi merg către familia Trump, ceea ce înseamnă că un investitor care cumpără tokenuri de 5 milioane de dolari direcţionează aproximativ 3,75 milioane către aceasta.

Criticii din Congresul SUA, experţi în etică guvernamentală şi academicieni au atras atenţia asupra faptului că familia preşedintelui a acumulat câştiguri semnificative din criptomonede, în timp ce administraţia Trump a redus presiunea de reglementare asupra industriei.

Casa Albă a respins criticile. Consilierul juridic al Casei Albe, David Warrington, a declarat pentru Reuters că ”preşedintele nu este implicat în acorduri de afaceri care ar putea afecta responsabilităţile sale constituţionale” şi că îşi îndeplineşte atribuţiile ”în mod etic”.

În prezent, World Liberty solicită aprobarea administraţiei americane pentru obţinerea unei licenţe bancare în Statele Unite. Printre fondatorii proiectului se numără şi Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump, împreună cu fiii săi, însă compania a precizat că programul Super Node nu oferă acces la membrii familiei Witkoff.

Noua structură marchează o schimbare de direcţie faţă de mesajul iniţial al proiectului, lansat cu o lună înaintea alegerilor prezidenţiale americane din 2024, când executivii promiteau democratizarea accesului la finanţe şi participarea largă a utilizatorilor la guvernanţa platformei. Acum, drepturile de vot sunt acordate doar celor care deţin tokenuri blocate în sistem.