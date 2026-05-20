Presată de Trump, UE ajunge la un acord privind taxele vamale

Sub presiunea președintelui american Donald Trump, Uniunea Europeană a ajuns miercuri la un compromis provizoriu pentru aplicarea acordului comercial încheiat anul trecut cu SUA, sperând să încheie un capitol tumultuos al relațiilor transatlantice, relatează AFP.

Acest compromis a fost anunțat în cursul nopții de președinția semestrială a UE, exercitată de Cipru, la finalul unei nopți de negocieri intense la Strasbourg între reprezentanții Parlamentului European și cei ai statelor membre.

”Asta înseamnă că ne vom respecta în curând partea noastră din angajamentul luat” față de SUA, și-a exprimat satisfacția președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe platforma X, făcând apel la ”finalizarea procesului” cât de curând posibil.

”Împreună vom putea garanta un comerț transatlantic stabil, previzibil, echilibrat și benefic reciproc”, a adăugat ea.

Președintele american Donald Trump a dat UE termen până pe 4 iulie, zi care va marca 250 de ani de la obținerea independenței SUA, pentru a ratifica acordul negociat vara trecută la Turnberry, în Scoția.

Afirmând că angajamentele americane au fost implementate rapid, el a amenințat UE că va crește de la 15% la 25% taxele vamale pentru mașinile și camioanele europene dacă blocul celor 27 nu-și va respecta partea de înțelegere.

În pactul său cu Washingtonul, UE se angajează să renunțe la taxele vamale aplicate pentru majoritatea importurilor provenind din SUA, în schimbul unei plafonări la 15% a taxelor vamale impuse de Donald Trump asupra produselor europene.

Această renunțare la taxe necesită dublul asentiment al PE și al celor 27 de state de state UE. Eurodeputații au cerut însă luna trecută un ansamblu de clauze dificil de sprijinit de statele membre, grijulii să nu provoace un nou acces de furie al liderului de la Casa Albă.

Unul dintre punctele de blocaj era o clauză de suspendare întărită, care prevedea restabilirea taxelor vamale europene dacă SUA încalcă termenii acordului. Eurodeputații au acceptat să-și revizuiască exigențele în scădere. Potrivit unui comunicat al PE, textul final dă termen SUA până la sfârșitul anului pentru a renunța la taxele mai mari de 15% asupra produselor derivate din oțel, în loc de a face din acest lucru o condiție prealabilă.

Un alt punct de discordie privea clauzele așa-numite ”sunrise” și ”sunset”, în virtutea cărora partea europeană a acordului intra în vigoare imediat ce SUA își respectau pe deplin angajamentele și expira în 2028 dacă nu era prelungită.

Clauza ”sunrise” a fost pur și simplu suprimată, în timp ce clauza ”sunset” a fost amânată până la finalul lui 2029, respectiv după încheierea mandatului lui Donald Trump la Casa Albă.

Președintele Comisiei pentru comerț internațional al PE (INTA), social-democratul german Bernd Lange, a trebuit să facă față provocării de a degaja o poziție comună a diferitelor grupuri parlamentare, care au negociat până în ultimul moment.

Lange a minimizat concesiile, declarând după anunțarea acordului că ‘Parlamentul a obținut câștig de cauză cu exigențele sale privind o plasă de siguranță completă’.

”Exist un mecanism de suspendare dacă SUA nu respectă acordul, un mecanism de monitorizare a impactului asupra economiei noastre, dispoziții privind taxe vamale nejustificate asupra anumitor produse, o dată de expirare pentru legislație și o puternică implicare a Parlamentului European”, a subliniat el.

Chiar dacă Parlamentul European a trenat multă vreme cu ratificarea acordului cu SUA, procesul a fost ținut pe loc în ultimele luni și de afirmațiile lui Donald Trump privind Groenlanda, apoi de eșecul judiciar privind taxele vamale suferit de miliardarul republican la Curtea supremă a SUA.

Mai multe țări europene au provocat de asemenea nemulțumirea lui Trump în ultimele săptămâni din cauza opoziției lor sau a criticilor privind războiul din Iran.

Comisia Europeană a apărat însă tot timpul acordul de la Turnberry, în numele menținerii relațiilor între UE și primul său partener comercial.

”Un acord este un acord și UE își onorează angajamentele”, a afirmat Ursula von der Leyen miercuri dimineață.