Provocările infrastructurii energetice din România: Probleme de distribuție și investiții blocate

Piața de energie din România este puternic influențată de schimbările climatice, liberalizare, exploatarea noilor zăcăminte și investițiile în infrastructură. Aceste subiecte au fost în centrul dezbaterilor din cadrul conferinței „RECHARGE THE POWER 2025 – Energie, Bunăstare, Dezvoltare, Sustenabilitate”, organizată de Antena 3 CNN pe platforma RO 3.0.

George Mădălin Borș a atras atenția asupra unui aspect critic al sectorului energetic: incapacitatea rețelelor de distribuție de a ține pasul cu noile capacități de producție regenerabilă.

„România și-a basculat producția de energie din puncte concentrate către aproape tot teritoriul țării. Din păcate, rețelele de distribuție nu au putut ține pasul cu această dezvoltare. La nivelul Comisiei pentru Servicii și Industrii din Camera Deputaților am demarat un proces de analiză și înțelegere a fenomenului. Am solicitat o evaluare a rețelelor de medie tensiune, unde se face injecția de energie, și am cerut Autorității de Reglementare în Energie să ne prezinte filosofia reglementării tarifelor pe o perioadă de cinci ani. Problema nu este doar că tarifele de distribuție cresc, ci că lipsește o strategie clară care să permită accesul noilor producători de energie la rețelele de transport și distribuție.”

Mădălin Borș a oferit exemplul județului Teleorman, unde lipsa unei astfel de strategii a dus la pierderea unor investiții majore:

„În județul meu, Teleorman, este în construcție un parc de 710 MW, cu injecție în rețeaua de transport. În paralel, au fost emise ATR-uri pentru 300 MW în zonă, dar din cauza congestiilor rețelei, anul trecut s-au pierdut ATR-uri totalizând 100 MW. Aceasta nu este doar o problemă locală – vorbim de o investiție ratată de 20-25 de milioane de euro și de energie care ar fi putut ajunge oriunde în țară. Trebuie să ne aplecăm asupra acestei probleme urgente, pentru că dacă există congestie în Teleorman, cu siguranță o întâlnim și în alte județe. Vrem ca, din tariful de distribuție, să rezolvăm cu prioritate aceste blocaje din sistem.”