Radu Miruţă, propus interimar la Ministerul Transporturilor: Preocuparea majoră este să nu pierdem banii din PNRR pentru proiectele de infrastructură şi din Programul SAFE

Ministrul Transporturilor, Radu Miruţă, propus să preia interimar Ministerul Transporturilor, a declarat, întrebat ce va face în următoarea perioadă de interimat la acest minister, că deocamdată, atâta vreme cât nu are încă „pălăria asta” să nu-şi asume o abordare. El a precizat totuşi că preocuparea majoră este să nu se piardă banii din PNRR pentru deblocarea proiectelor de infrastructură feroviară şi rutieră şi pentru a nu pierde banii din SAFE. „Deocamdată, nu-mi este clar ce s-a întâmplat la MT pe SAFE”, a adăugat Miruţă.

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, propus de către premierul Ilie Bolojan să preia interimar funcţia de ministru al Transporturilor, a fost întrebat, vineri, ce poate face în următoarea perioadă de interimat.

„Încă nu sunt ministru interimar, pentru că nu a fost semnat decretul şi daţi-mi voie, cât timp nu am pălăria asta, să nu-mi asum o abordare pentru care încă nu am fost învestit oficial”, a spus Miruţă.

Ministrul a precizat totuşi că principala preocupare este să nu se piardă banii din PNRR şi din Programul SAFE.

„Preocuparea majoră este de a nu pierde banii din PNRR pentru a debloca proiectele de infrastructură atât feroviară, cât şi rutieră, pentru a nu pierde banii din SAFE, pentru că până acum, ce s-a întâmplat la Ministerul Transporturilor, nu-mi este clar, dar vă recunosc că, neavând responsabilitatea asta la transporturi, nici n-am urmărit detaliile bucăţii de SAFE de la Ministerul Transporturilor”, a spus Miruţă.

„Daţi-mi voie să vă răspund atunci când voi avea şi pălăria oficială care-mi va da voie să vă răspund, pentru că altfel deocamdată este o propunere a domnului prim-ministru, care urmează să se desfăşoare conform procedurii legale”, a adăugat ministrul.