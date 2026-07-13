Radu Miruţă: România are nevoie de un guvern

Ministrul interimar al Apărării şi al Transporturilor Radu Miruţă a declarat că România are nevoie de un guvern, iar USR este partidul care a venit cu o soluţie de deblocare a crizei politice, în timp ce PSD complică lucrurile.

”România are nevoie de un guvern. Preşedintele a spus foarte clar că nu-şi doreşte ca din acel guvern să facă parte AUR. Şi atunci ecuaţia are doar patru variabile: PSD, PNL, UDMR şi USR. Noi, de la începutul acestei agitaţii pe care a generat-o PSD cu AUR, am spus: oameni buni, dacă votaţi picarea guvernului braţ la braţ cu AUR, nu vă mai bazaţi pe noi. Nu e ca şi cum vă facem o surpriză astăzi. USR a fost constant pe aceeaşi decizie de la început”, a declarat Radu Miruţă, duminică seară, la Euronews.

Potrivit lui Miruţă, USR este singurul partid care a venit cu o soluţie de deblocare a crizei politice.

”Dintre toate partidele politice care au pus pe masă o condiţie care blochează absolut orice, USR este singurul care a venit cu o soluţie de deblocare. Şi anume, dacă noi cu PSD spunem că nu mai stăm în aceeaşi încăpere, pentru că n-a fost serios, n-a vrut reformă, a dat cu guvernul la o parte şi a avut şase miniştri în fostul guvern pe care acum îl critică, atunci hai să împărţim timpul de acum până când are mandat acest Parlament, în 2028. Fie la doi, fie proporţional cu numărul de voturi. O perioadă guvernăm noi, împreună cu PNL şi UDMR, iar cealaltă perioadă, proporţională cu voturile PSD, guvernează PSD. USR este cel care a spus că este de acord să dea votul unui guvern PSD în aceste condiţii”, a spus Miruţă.

De asemenea, Miruţă a spus că PSD a fost, într-un fel, de acord cu rotativa guvernamentală, dar a condiţionat să fie primul partid la guvernare.

”PSD vine şi spune: bine, USR, sunt cumva de acord cu ce propuneţi voi, dar vreau eu primul. Întrebarea mea este: ce îţi dă ţie dreptul să ceri asta? Ai fost într-un guvern cu şase miniştri şi mai aveai câteva luni în care premierul era susţinut de toate aceste partide. Ce te-a mânat în lupta asta? A venit cu această chichiţă, cu această inovaţie, ca să complice lucrurile”, a susţinut Radu Miruţă.

Totodată, Radu Miruţă a afirmat că negocierile nu s-au blocat din cauza unor condiţii puse de USR.

”Dacă şi într-un mod exagerat s-ar putea pune problema că a blocat USR ceva, înseamnă că a blocat ceva ce era o soluţie. Dar nu era o soluţie. Eu m-aş bucura să fie USR atât de relevant încât să blocheze un aranjament între PSD şi PNL. E foarte clar: dacă PSD cu PNL ar vrea să facă asta, n-ar mai fi nevoie de USR. Deci unde este blocajul adus de USR?”, a adăugat Radu Miruţă.