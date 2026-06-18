Raffel (ACUE): Prețul energiei în România este cel mai mare din Europa, raportat la puterea de cumpărare

Prețul energiei în Europa e prea mare, iar în România este și mai mare, raportat la puterea cumpărare, a declarat, joi, la un eveniment de specialitate, Volker Raffel, președintele Federației Asociației Companiilor de Utilități din România (ACUE) și CEO al E.ON.

‘Prețul energiei în Europa e prea mare, asta știm pe toți. Prețul în România e și mai mare. Am văzut recent statistici că în Germania producția industrială a scăzut cu 10%, în ultimii ani, dar producția energo-intensivă a scăzut și mai mult, cu 20%. Atunci vă puteți imagina ce înseamnă asta pentru mediul european. Producția industrială în România a scăzut și mai tare. Atunci, un preț al energiei prea mare este un risc uriaș pentru noi toți, pentru venitul bugetar, pentru bunăstarea economiei. Prețul energiei, în comparație cu puterea de cumpărare, este cel mai mare în România. În Germania, eu plătesc aproape 40 de cenți pe kWh, aici oferim prețul la sub 30 de cenți. Deci, în termen absolut, prețul aici e substanțial mai mic, dar în comparație cu puterea de cumpărare, media în România e cam cea mai mare din Europa, la consumatorii casnici. La industrie e similar. Dacă nu facem ceva, asta va continua cu tot ce am descris pentru industrie, energie intensivă, dar și restul. Nu suntem noi care creștem costurile facturilor’, a menționat Raffel.

Reprezentantul ACUE a subliniat, totodată, că România are un tarif de distribuție extrem de mic în comparație cu alte țări din Europa.

‘Am zis acum trei ani că trebuie să investim în afara crizei. Și am propus să facem investiții în regenerabile, pentru să vedem că asta este ce putem să facem cel mai repede. Reactoarele nucleare sunt frumoase, dar nu se fac repede. Un panou fotovoltaic e montat foarte repede. Vă puteți imagina unde am fi fost azi dacă nu aveam investiții în regenerabile… Fără regenerabile ar fi fost un dezastru complet. Asta nu e tot: vedem că seara mai ales avem aceste vârfuri de preț, pentru că nu mai știm de unde să luăm energie. Soluția? Stocarea, dar asta înseamnă că nu mai continuăm să conectăm mii de consumatori în fiecare lună. Anul trecut am conectat 2.000 de consumatori pe lună, în rețeaua noastră. Acum conectăm 3.000 în fiecare lună. Asta înseamna costuri si avem nevoie acum s[ conectăm toate stocările de la prosumatori, care sunt cele mai mari. Dacă nu facem asta, vom continua cu vârfuri de preț incredibile, seara. Dacă avem șansa să avem tarife dinamice, contoare inteligente și, în sfârșit, baterii, putem să reducem ‘price spikes’, aceste vârfuri, și pe perioada serilor’, a spus șeful E.ON.

Acesta a susținut, pe de altă parte, că soluția cea mai scumpă ‘este să nu continuăm să investim mai mult în rețele’.

‘Soluția a doua cea mai scumpă este dacă doar conectăm regenerabile, dar nu mai avem bani să conectăm bateriile, prosumatori noi, consumatori noi, centre de date și riscăm asta. Am vorbit despre problemă, dar vin și cu o soluție pe care o propun. Dacă ajungem cu autoritățile la un pachet pentru a îmbunătăți situația, noi, ca sector privat, putem să mobilizăm și bani privați pentru a investi în afară crizei și în rețele. Foarte des aud: ‘Dacă investiți mai mulți, astea sunt costuri. Nu vrem să avem costuri’. Ca și rețeaua de termoficare din București, nu vrea să aibă costuri, dar după aceea ajunge cu o rețea care pierde 40% din energia transportată. Propunerea este că dacă facem toate aceste conectări de stocare, de consumatori noi, lângă Autostradă în Moldova, care este în zona noastră, asta înseamnă un tarif de distribuție ținut sub control. În același timp, dacă evităm vârful de preț seara, putem să reducem prețul de piața angro de energie electrică în România cu mai mult de 42%, în 2035′, a explicat specialistul.

Reprezentanți ai autorităților centrale, companiilor din energie și asociațiilor de profil participă, joi, la o nouă ediție a evenimentului ‘Energy road – Energie la tine acasă’.