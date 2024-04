Rapper-ul american, Travis Scott, câștigător de șase premii Grammy, vine la BEACH, PLEASE!

Melodii de top, energie nemărginită și o prezență scenica incredibilă se pregătesc să invadeze plaja din Costinești, între 10 și 14 iulie, într-un eveniment fără precedent pentru România! Travis Scott, superstar-ul american al muzicii rap, vine să facă show pentru prima oară în țara noastră la BEACH, PLEASE! 2024. Anunțul a fost făcut în exclusivitate de Andrei Șelaru ( Selly), unul dintre co-fondatorii festivalului, chiar la premiera de gală a filmului său Buzz House The Movie, în fața sutelor de invitați prezenți la eveniment. Imediat după anunț, în doar câteva minute, site-ul de bilete a fost blocat de cei peste 20.000 de oameni care voiau acces la festival.

Travis aruncă și bugetul festivalului în aer! Organizatorii au plătit 2, 5 milioane de euro doar pentru a-l aduce pe el pe scena BEACH, PLEASE! 2024. Cu alte patru milioane dedicate artiștilor și încă patru milioane necesare pentru producție, ediția din acest an vine la pachet cu un buget colosal de 10,5 milioane de eruo.

„Travis Scott este unul dintre cei mai mari artisti ai lumii, si suntem extrem de onorati sa reusim, intr-un final, sa il aducem la festivalul nostru. Anul acesta va sustine show-uri in doar doua locatii din Europa: Viena si Costinesti. Discutiile cu agentii sai au inceput inca din septembrie anul trecut. Este, de departe, cel mai scump artist din line-up-ul nostru!” a declarat Andrei Șelaru (Selly), co-fondator al festivalului.

Cu un sound futuristic, versuri puternice și o prezență scenică irezistibilă, Travis Scott este câștigător de șase premii Grammy, dar și deținătorul unui premiu Billboard. Printre cele mai cunoscute piese ale lui se numără: „Sicko Mode”, „Goosebumps” și „Highest in the Room”. Artist, compozitor și producător muzical, Travis Scott promite un spectacol de neuitat care va rămâne în inimile tuturor participanților.

Alături de el, Anitta, bomba sexy a momentului, va urca, în premieră în România, pe scena celui mai mare festival urban din sud-estul Europei. Iar lista celor semnați exclusiv și la primul show în țara noastră nu se încheie aici: 6ix9ine, Trippie Red și City Morgue, trei dintre artiștii momentului vor performa pentru prima oară pe aceeași scenă, iar Yeat, Don Toliver, Lil Pump, Chief Keef sunt doar câțiva dintre headlinerii confirmați, care concertează între 10 și 14 iulie, la Costinești.

Biletele pentru festival sunt aproape sold- out. În prezent, costul pass-ul de cinci zile – General Acces – este de 149 de euro, în timp ce același număr de zile, pentru o experiență VIP va costă 399 de euro, iar organizatorii anunță noi majorări în perioada următoare.

„Beach, Please!” A debutat în anul 2022, pe plaja de la Costinești, la inițiativa lui Andrei Șelaru (Selly) și Lucian Ștefan (Global) într-o variantă mult mai restrânsă, de doar 30.000 de participanți. Audiența festivalului aproape s-a triplat de la un an la altul. Aproximativ 80.000 de oameni au venit la cel mai mare festival urban de la malul mării ȋn cea de-al doilea an, iar ȋn 2024 sunt așteptate peste 200.000 de persoane. Investiția din acest an se ridică la 8 milioane de euro, dintre care 4 milioane înseamnă costuri alocate pentru artiști. Anul acesta festivalul va pune la dispoziție și un camping uriaș, de 15.000 de mp.