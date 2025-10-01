Rata șomajului la nivel național a scăzut la 3,18%, în luna august

Rata șomajului la nivel național a fost de 3,18% la sfârșitul lunii august, în scădere cu 0,01 puncte procentuale (pp) față de luna anterioară, iar numărul total de șomeri a ajuns la 253.731 de persoane, a anunțat miercuri Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Din totalul șomerilor înregistrați, 54.140 au fost șomeri indemnizați și 199.591 neindemnizați. Numărul șomerilor indemnizați a crescut cu 2.738 de persoane, iar numărul șomerilor neindemnizați a scăzut cu 3.471 de persoane față de luna precedentă.

Pe medii de rezidență, numărul șomerilor la finele lunii august se prezintă astfel: 67.740 de șomeri provin din mediul urban și 185.991 de șomeri provin din mediul rural.

Numărul șomerilor femei la 31 august 2025 era de 119.956 de persoane, în timp ce numărul șomerilor bărbați era de 133.775 de persoane.

Cei mai mulți șomeri aveau între 40 – 49 de ani (62.687), urmați de cei cu vârsta peste 55 ani (61.205), la polul opus aflându-se persoanele între 25 – 29 de ani (14.221).

Referitor la structura șomajului după nivelul de educație, șomerii fără studii și cei cu nivel de educație primar au o pondere însemnată în totalul șomerilor înregistrați în evidențele ANOFM (30,72%). Șomerii cu nivel de educație gimnazial reprezintă 33,80% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii universitare 4,59 %.