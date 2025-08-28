Rata șomajului la nivel național a urcat la 3,19%, în luna iulie

Rata șomajului la nivel național a fost de 3,19% la sfârșitul lunii iulie 2025, mai mare cu 0,03 puncte procentuale (pp) față de luna anterioară, iar numărul total de șomeri a ajuns la 254.464 de persoane, a anunțat joi Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Din totalul șomerilor înregistrați, 51.402 au fost șomeri indemnizați și 203.062 neindemnizați. Numărul șomerilor indemnizați a crescut cu 869 de persoane, iar numărul șomerilor neindemnizați a crescut cu 1.449 de persoane față de luna precedentă.

Pe medii de rezidență, numărul șomerilor la finele lunii iulie se prezintă astfel: 66.758 de șomeri provin din mediul urban și 187.706 de șomeri provin din mediul rural.

Numărul șomerilor femei la 31 iulie 2025 era de 119.236 de persoane, în timp ce numărul șomerilor bărbați era de 135.228 de persoane.

Cei mai mulți șomeri aveau între 40 – 49 de ani (63.579), urmați de cei cu vârsta peste 55 ani (61.938), la polul opus aflându-se persoanele între 25 – 29 de ani (14.077).

Referitor la structura șomajului după nivelul de educație, șomerii fără studii și cei cu nivel de educație primar au o pondere însemnată în totalul șomerilor înregistrați în evidențele ANOFM (31,39%). Șomerii cu nivel de educație gimnazial reprezintă 34,17% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii universitare 4,45 %.