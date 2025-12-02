Rata șomajului la nivel național a urcat la 3,21%, la sfârșitul lunii octombrie

Rata șomajului înregistrat la nivel național a fost de 3,21% la sfârșitul lunii octombrie 2025, în creștere cu 0,06 puncte procentuale față de luna anterioară, numărul total al șomerilor fiind de 256.851 de persoane, informează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Din totalul șomerilor înregistrați, 55.724 au fost șomeri indemnizați și 201.127 neindemnizați. Numărul șomerilor indemnizați a crescut cu 1.499 de persoane, iar numărul șomerilor neindemnizați a crescut cu 2.832 de persoane față de luna precedentă.

Pe medii de rezidență, numărul șomerilor la finele lunii octombrie se prezintă astfel: 69.619 de șomeri provin din mediul urban și 187.232 de șomeri provin din mediul rural.

Numărul șomerilor femei la 31 octombrie 2025 era de 123.299 de persoane, în timp ce numărul șomerilor bărbați era de 133.552 de persoane.

Cei mai mulți șomeri aveau între 40 – 49 de ani (62.043), urmați de cei cu vârsta peste 55 ani (61.662), la polul opus aflându-se persoanele între 25 – 29 de ani (15.333).

‘Referitor la structura șomajului după nivelul de educație, șomerii fără studii si cei cu nivel de educație primar au o pondere însemnată în totalul șomerilor înregistrați în evidențele ANOFM (30,08%). Șomerii cu nivel de educație gimnazial reprezintă 33,65% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii universitare 4,94 %.’, se arată într-un comunicat al ANOFM.