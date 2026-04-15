Războiul din Iran afectează exporturile Chinei

Motorul exporturilor chineze a încetinit semnificativ în martie, războiul din Orientul Mijlociu provocând majorarea costurilor cu transportul și energia, afectând cererea globală și expunând riscurile strategiei Beijingului de a se baza pe industrie pentru a susține creșterea, transmite Reuters.

A doua mare economie mondială a beneficiat anul acesta de cererea ridicată de electronice alimentată de AI (inteligență artificială), sporind așteptările că ar putea fi depășit excedentul comercial record înregistrat de China anul trecut, de 1.200 miliarde de dolari.

Dar conflictul a perturbat creșterea economiei globale, China rămânând în mod special vulnerabilă, deoarece se baza pe cererea externă pentru a compensa incapacitatea prelungită de a redresa consumul pe plan intern.

Datele vamale publicat marți arată că exporturile au crescut cu doar 2,5% în martie, cel mai redus nivel din ultimele cinci luni, și mult sub avansul de 21,8% din perioada ianuarie-februarie. Economiștii intervievați de Reuters se așteptau la o expansiune de 8,3%.

‘Creșterea exporturilor către destinațiile majore a încetinit la toate nivelurile. Cred că excedentul comercial al Chinei se va reduce anul acesta deoarece țara nu poate transfera complet consumatorilor străini costurile provocate de creștere a prețurilor la energie’, a apreciat Zhiwei Zhang, economist șef la Pinpoint Asset Management, care atribuie declinul incertitudinilor globale provocate de războiul din Iran.

Indiciile sunt deja evidente: excedentul comercial al Chinei în martie s-a situat la doar 51,13 miliarde de dolari, mult sub previziunile de 108 miliarde de dolari.

O creștere semnificativă, de 27,8%, a importurilor – cea mai puternică începând din noiembrie 2021 – a afectat echilibrul. Analiștii se așteptau la un avans de 11,2% al importurilor, după o creștere de 19,8% în perioada ianuarie-februarie.

Statutul Chinei de cel mai mare producător și importator de energie din lume o face acut expusă la un șoc energetic global. Sursele diversificate și rezervele mari de petrol oferă o anumită protecție, însă incertitudinea privind durata conflictului din Orientul Mijlociu riscă să submineze cererea pentru cipuri și servere alimentată de AI, afectând perspectivele de creștere.

Chiar și China, criticată în ultimii ani de partenerii comerciali pentru subvențiile și prețurile reduse, nu este izolată de impactul asupra puterii de cumpărare a clienților, pe fondul creșterii costurilor cu combustibilii și cu transportul.

Datele separate privind PIB-ul care vor fi publicate joi ar urma să arate o oarecare revigorare a creșterii în primul trimestru din 2026, dar pe ansamblul acestui an avansul economiei ar urma să încetinească la 4.6%, de la 5% anul trecut, în linie cu ținta oficială de 4,5% – 5%.

Mărfurile cineze vor fi ‘chiar și mai competitive’ deoarece șocul energiei ‘duce în majoritatea țărilor la creșterea prețurilor’ mai mult decât în China, susține Chen Bo, cercetător la Institutul de Studii din Asia de Est al Universității Naționale din Singapore. Acesta se așteaptă la majorarea cererii globale pentru vehicule electrice produse în China.

Fred Neumann, economist-șef pentru Asia la HSBC, a spus că statul asiatic ar putea beneficia de pe urma deciziei adoptate la începutul anilor 2000 de a constitui stocuri de materii prime, ceea ce ar putea atenua impactul șocurilor asupra prețurilor materiilor prime la poarta fabricii.

Exporturile Chinei de produse petroliere rafinate au crescut în ritm lunar cu 20,5%, totalizând 4,6 milioane tone metrice.

Perturbările liniilor globale de aprovizionare cu energie vor fi resimțite în China, chiar dacă fenomenul încă nu se regăsește în date.

Importurile de gaze naturale au scăzut în martie 10,7% în ritm anual, cel mai redus nivel începând din octombrie 2022, conform datelor ICIS, Kpler și Vortexa. Și importurile de țiței au scăzut în ritm anual cu 2,8%.

Datele sunt afectate de efectele sezoniere al celebrării Anului Nou Lunar, a explicat Xu Tianchen, economist la Economist Intelligence Unit, fabricile fiind închise pentru ca muncitorii să celebreze.

‘Aceste evoluții explică declinul din sectoarele cu valoare adăugată scăzută, care sunt dependente de muncitorii migranți’, a adăugat Xu.

De asemenea, datele sunt distorsionate deoarece fabricile din China s-au grăbit anul trecut să-și majoreze livrările înaintea termenului limită din 2 aprilie care viza impunerea taxelor vamale americane.

Unii analiști se așteaptă ca cererea susținută pentru tehnologie să sprijine exporturile Chinei.

‘Pe ansamblul primului trimestru, creșterea exporturilor a atins cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani. În pofida șocului prețurilor energiei, exporturile ar trebui să rămână solide în trimestrele următoare, datorită cererii puternice pentru semiconductori și tehnologii verzi’, a apreciat Zichun Huang, economist pentru China la Capital Economics.