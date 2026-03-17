Răzvan Filipescu: Investiția în noul terminal al aeroportului Mihail Kogălniceanu este și va fi un catalizator pentru dezvoltare economică și socială

Transporturile aeriene reprezintă astăzi unul dintre pilonii esențiali ai conectivității și dezvoltării economice. România traversează o perioadă de creștere fără precedent în acest domeniu, cu investiții majore în infrastructură, extinderea capacităților aeroportuare, modernizarea serviciilor și deschiderea de noi oportunități pentru mobilitatea națională și internațională. După inaugurarea terminalului de la Craiova, a venit rândul Aeroportului Mihail Kogălniceanu să inaugureze noua aerogară realizată la standardele secolului XXI. Vicepreședintele CJ Constanța, Răzvan Filipescu, a declarat în cadrul Conferinței naționale Income Magazine Corporate „Transporturile aeriene iau altitudine – Poarta României de la răsărit, deschisă spre dezvoltare”, că noul terminal va fi un catalizator al dezvoltării economice și sociale a județului.

„Este clar că această investiție este și va fi un catalizator pentru dezvoltare economică și socială, pentru creșterea conectivității în și dinspre Constanța, pentru comunitatea noastră, dar și pentru comunitatea de afaceri. Suntem în județul care beneficiază de toate tipurile de infrastructură – feroviară, rutieră, maritimă, fluvială și, noul terminal completează oferta noastră, ceea ce va face mult mai atractivă regiunea Dobrogea și, bineînțeles, județul Constanța. Noi la CJ suntem acționari minoritari, e o nuanță importantă – spre deosebire de alte județe din țară în care aeroporturile se află în subordinea CJ, noi deținem doar 20%, dar avem un dialog și o colaborare foarte bună cu reprezentanții aeroportului și împreună gândim strategii pentru atragerea și de investiții și creșterea numărului de pasageri. Suntem pe litoral, aproape o treime din spațiile de cazare din România sunt în județul nostru, Delta Dunării vine și completează oferta turistică a rivierei românești și aeroportul va aduce un plus de valoare. Turismul și strategiile pe care le-am dezvoltat în domeniul turismului vizează exact ce am spus – atragerea de turiști. La cum arată terminalul, cu siguranță acest lucru se va întâmpla.

Prin intermediul OMD am gândit deja și pentru această vară o serie de evenimente care să aibă și componentă de business, dar și de turism – realizarea de infotripuri pentru agențiile de turism din România și străinătate, vizite ale bloggerilor de travel și vom începe cu aeroportul, pentru a le arăta lucrurile frumoase pe care le avem în județ, oportunitățile pe care acesta le oferă, cu atât mai mult în contextul geopolitic actual”, a declarat Filipescu în cadrul conferinței.