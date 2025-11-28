Suspendarea tichetelor de vacanță influențează negativ cererea internă și afectează activitatea operatorilor din turism și HoReCa, reintroducerea acestora fiind necesară pentru stabilizarea sectorului, în contextul presiunilor economice anticipate pentru 2026, susțin reprezentanții Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR).

‘Reintroducerea tichetelor de vacanță este vitală pentru industria ospitalității. Suspendarea tichetelor de vacanță influențează negativ cererea internă și afectează activitatea operatorilor din turism și HoReCa. Reintroducerea acestora este considerată necesară pentru stabilizarea sectorului, în contextul presiunilor economice anticipate pentru 2026’, au menționat reprezentanții FPIOR, conform unui comunicat remis AGERPRES.

În cadrul unei conferințe de specialitate, organizate la Pitești, Laurențiu Viorel Gîdei, secretar de stat la Ministerul Antreprenoriatului, a evidențiat necesitatea continuării programelor tichetelor de vacanță, acestea dovedindu-se un ajutor real pentru dezvoltarea industriei.

‘Din păcate, această industrie vastă și valoroasă se află într-un stadiu accentuat de fragmentare. Obiectivul meu este de a reuni la aceeași masă toate entitățile relevante, pentru a construi o reprezentativitate reală și unitară. Ce îmi doresc atât de la mediul privat, cât și de la colegii mei este o conlucrare activă. Deși mă bucur că există numeroase proiecte, evenimente, gale și altele, îmi pare rău că lipsește parteneriatul cu statul. Vrem să susținem industria, să vă ajutăm, să o dezvoltăm împreună și să construim un dialog constant între instituțiile centrale și mediul privat’, a declarat Laurențiu Viorel Gîdei, citat în comunicat.

La rândul său, Ruxandra Stoica, vicepreședinte FPIOR, a afirmat că ‘decidenții se uită la cazuri izolate, fără să vadă imaginea de ansamblu a circulației tichetelor de vacanță’.

‘Cifrele din turism, investițiile majore realizate în unitățile de cazare și dezvoltarea multor zone cu potențial din România s-au bazat, în ultimii ani, pe acest instrument. Ne concentrăm pe firimituri, când ar trebui să vedem pâinea întreagă’, a adăugat vicepreședinte FPIOR.

Conform sursei citate, organizațiile de management al destinațiilor rămân insuficient dezvoltate la nivel național. Astfel, lipsa structurilor funcționale limitează coordonarea locală, promovarea integrată a destinațiilor și capacitatea României de a menține competitivitatea în regiune.

În ceea ce privește perspectivele economice pentru 2026, proiecțiile indică posibilitatea unei contractări a activității în industrie, ceea ce accentuează nevoia de predictibilitate fiscală și de măsuri care să sprijine investițiile și menținerea forței de muncă, precizează sursa citată.

Pentru anul 2026 nu există, în prezent, intenția de modificare a cotei TVA aplicabile sectorului HoReCa. Evaluările aflate în desfășurare privesc exclusiv fiscalitatea aplicabilă sălilor de evenimente, se mai arată în comunicat.

‘Având în vedere contribuția industriei – aproximativ 6% din PIB, în scădere după introducerea noilor taxe, înființarea unei instituții cu mandat specific pentru dezvoltarea și coordonarea sectorului ospitalității la nivel național este absolut necesară’, a spus Valentin Șoneriu, președinte FPIOR.

Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România reunește peste 1.000 de companii naționale și reprezintă 25 de județe ale țării plus municipiul București, 29 de patronate și peste 26.000 de angajați.