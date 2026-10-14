Renault ar putea fi nevoit să diminueze producția în Europa

Directorul general al Renault, Francois Provost, a avertizat marți că firma ar putea fi nevoită să diminueze producția în Europa cu aproximativ 300.000 de vehicule dacă oficialii nu arată flexibilitate privind obiectivele impuse producătorilor auto de reducere a emisiilor de CO2 în 2030, transmit EFE și Reuters.

‘Dacă nu avem flexibilitate pentru 2030, peste un an va trebui să propun Consiliului de Administrație reducerea producției cu 300.000 de unități în Europa. Crdți că va fi bine pentru Europa? Așadar, da, sunt îngrijorat’, a declarat François Provost în marja la Salonului Auto de la Paris, potrivit Reuters.

Producătorii auto din Europa cer relaxarea obiectivelor privind reducerea emisiilor de CO2 stabilite pentru 2030 și 2035 în vederea evitării amenzilor.

Uniunea Europeană a renunțat, în decembrie 2025, la a mai solicita producătorilor auto să treacă la vehicule complet electrice în 2035, o măsură emblematică a ‘Pactului verde’, ca răspuns la criza cu care se confruntă sectorul în Europa.

Producătorii vor putea continua să vândă un număr limitat de mașini noi echipate cu motoare cu ardere internă sau hibride după acest termen limită, cu condiția îndeplinirii mai multor condiții, inclusiv compensarea emisiilor de CO2 rezultate din aceste flexibilități, a clarificat Comisia Europeană.

Regulile actuale ale UE impun ca toate autoturismele și autoutilitarele noi, începând cu 2035, să aibă emisii zero. Conform propunerii din decembrie a executivului comunitar, obiectivul ar urma să se modifice până la o reducere cu 90% a emisiilor de CO2 față de nivelurile din 2021, în loc de 100%.

Producătorii auto ar trebui să compenseze emisiile rămase utilizând oțel cu conținut scăzut de carbon fabricat în UE și combustibili sintetici pentru vehicule electrice sau biocombustibili nealimentari, cum ar fi deșeurile agricole și uleiul de gătit uzat.

Planul Comisiei oferă, de asemenea, producătorilor auto o fereastră de trei ani, din 2030 până în 2032, pentru a reduce emisiile de CO2 ale autoturismelor cu 55% față de nivelurile din 2021, în timp ce obiectivul pentru autoutilitare din 2030 ar urma să fie redus de la 50% la 40%.

Conform EFE, Provost a atras atenția supra concurenței acerbe din partea Chinei – estimând că gigantul asiatic este cu 30% până la 40% mai competitiv decât Europa – și a remarcat modul în care cota sa de piață a crescut vertiginos, de la 4% la 13%, într-un interval scurt de timp.

‘Spun acest lucru de doi ani, deoarece, în mod evident, dacă nu se ajunge la un acord (între China și UE), va izbucni un război comercial. Însă cred că Europa nu va avea oricum altă alegere: impactul social va fi atât de mare încât, la un moment dat, Europa va fi nevoită să reacționeze’, a declarat el.

‘Nu este vorba despre un acord pentru închiderea frontierelor, ci mai degrabă despre a face ceea ce China a realizat atât de eficient în urmă cu 30 de ani’, a adăugat el. China avea ambiții industriale, iar condițiile erau următoarele: ‘Nu, nu puteți să aduceți vehicule din import; trebuie să produceți aici, să vă bazați pe furnizori locali și pe lanțul valoric și să contribuiți cu tehnologie’. Iar aceasta este exact abordarea pe care trebuie să o adoptăm și noi astăzi’, susține șeful Renault.