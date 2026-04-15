Renault face concedieri în contextul intensificării concurenței din China

Producătorul auto francez Renault va renunța pe plan global la 15% – 20% din forța sa de muncă din domeniul ingineriei, în următorii doi ani, a anunțat marți un purtător de cuvânt, în încercarea de a deveni mai flexibil în contextul concurenței din partea rivalilor low-cost din China, transmite Reuters.

Vor fi concediați până la 2.400 de angajați, forța de muncă din domeniul ingineriei fiind de aproximativ 11.000 – 12.000 de persoane. În total, Renault avea 100.541 de angajați la finalul anului trecut.

Renault, dar și alți producători auto tradiționali, se confruntă cu concurența din partea mărcilor chineze care intră pe cele mai important piețe ale sale. Companiile chineze sunt cunoscute pentru costurile scăzute și perioade de timp mai scurte pentru dezvoltare.

Directorul general al Renault, Francois Provost, a spus că firma ar trebui să copieze metodele mărcilor chineze.

Deja perioada de timp pentru dezvoltarea noului Twingo a fost redusă la 21 de luni, în urma unui parteneriat cu inginerii chinezi la centrul său de cercetare-dezvoltare din China.

Reducerile de personal fac parte din strategia mai amplă de transformare prezentată luna trecută de Provost.