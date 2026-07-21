Biofarm se alătură Grupului Polpharma, în urma unei tranzacţii cu o valoare estimată la 257 milioane de euro

Biofarm, unul dintre liderii pieţei farmaceutice din România, s-a alăturat Grupului Polpharma, liderul pieţei farmaceutice din Polonia, în urma unei tranzacţii cu o valoare estimată la 257 milioane de euro. Firma românească va intra astfel într-o nouă etapă de dezvoltare în care poziţia sa pe piaţă, notorietatea brandului şi experienţa echipei vor fi susţinute de anvergura, resursele şi expertiza unuia dintre principalii jucători din industria farmaceutică din Europa Centrală şi de Est.

În urma finalizării tranzacţiei, Sebastian Szymanek, CEO al Grupului Polpharma, şi Tamás Uri, Director General pentru Regiunea Europa Centrală şi de Est în cadrul Grupului Polpharma, se vor alătura Consiliului de Administraţie al Biofarm. În luna mai, grupul polonez lansase ofertă publică voluntară de preluare pentru 100% din acţiunile companiei listate la BVB.

„Tranzacţia confirmă importanţa strategică a României pentru Grupul Polpharma şi creează noi oportunităţi pentru Biofarm de a investi în dezvoltare şi inovare, precum şi de a contribui la îmbunătăţirea accesului pacienţilor români la medicamente”, se arată într-un comunicat al companiei.

Evaluată la aproximativ 1,1 miliarde PLN (257 milioane euro), tranzacţia reflectă angajamentul pe termen lung al Grupului Polpharma faţă de piaţa românească şi implementarea consecventă a strategiei sale de construire a unei platforme farmaceutice puternice şi integrate la nivel european.

Biofarm îşi va continua dezvoltarea, valorificând capacităţile existente, experienţa echipei şi poziţia solidă pe piaţă, construită de-a lungul timpului ca parte a grupului polonez, se menţionează în comunicat.

Noi oportunităţi de creştere

Pentru Grupul Polpharma, integrarea Biofarm marchează începutul unui proces pe termen lung, menit să susţină dezvoltarea continuă a companiei, asigurând, în acelaşi timp, continuitatea activităţii, stabilitatea relaţiilor cu partenerii şi păstrarea identităţii locale a organizaţiei.

„România este o piaţă strategică pentru dezvoltarea Grupului Polpharma şi o ţară cu o importanţă semnificativă pentru viitorul Europei Centrale şi de Est. Biofarm aduce în Grupul nostru o poziţie solidă pe piaţă şi o echipă remarcabilă, care a construit succesul companiei de-a lungul multor ani. Ambiţia noastră este să susţinem dezvoltarea în continuare a Biofarm, îmbinând punctele sale forte la nivel local cu experienţa şi capacităţile unei organizaţii farmaceutice internaţionale. Ne dorim să acţionăm cu spirit antreprenorial, în mod responsabil şi în strânsă colaborare cu echipele, având întotdeauna în vedere ceea ce contează cel mai mult: pacienţii şi nevoile lor”, a declarat Sebastian Szymanek, CEO al Grupului Polpharma.

Compania poloneză subliniază că activitatea Biofarm va continua fără întreruperi, iar procesul de integrare se va desfăşura cu respectarea deplină a valorilor, expertizei şi relaţiilor construite de companie de-a lungul anilor.

Biofarm, experienţa de peste un secol

Cu o activitate neîntreruptă din 1921, Biofarm deţine două unităţi de producţie, exportă pe pieţe din Europa şi Asia şi oferă un portofoliu de peste 200 de produse din numeroase arii terapeutice.

„Biofarm este de mult timp un partener de încredere pentru pacienţii, farmaciştii şi profesioniştii din domeniul medical din România. Obiectivul nostru este să valorificăm oportunităţile oferite de apartenenţa la Grupul Polpharma, păstrând, în acelaşi timp, calitatea, relaţiile şi modul de a face afaceri prin care compania şi-a câştigat încrederea de-a lungul anilor”, a precizat Tamás Uri, Director General pentru Regiunea Europa Centrală şi de Est în cadrul Grupului Polpharma.

Polpharma este liderul pieţei farmaceutice din Polonia şi unul dintre principalii producători farmaceutici din Europa Centrală şi de Est