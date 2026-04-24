Retro Parada Primăverii 2026. Cea mai mare expoziție a Muzeului pe roți al României revine în Parcul Lumea Copiilor!

Retroparada Primăverii 2026 ajunge în București pe 26 aprilie. Potrivit calendarului lansat de Retromobil, expoziția va avea loc în Parcul Lumea Copiilor din Sectorul 4.

Evenimentul va debuta cu o colecție de mașini istorice, care vor sosi la ora 10:00. Piesele, parte a expoziției de istorie automobilistică, vor defila în rotonda parcului până la ora 13:00, moment în care va lua sfârșit și expoziția statică. Accesul în zona expozițională este gratuit.

La Retroparada Primăverii 2026 din Capitală sunt așteptate circa 200 de autovehicule istorice ale membrilor din filiala București a Retromobil Club România și nu numai. La paradă vor fi prezentate autoturisme atestate istoric, după standardele FIVA, fabricate în perioada 1920–1990.

Printre mărcile așteptate se află atât cele autohtone, precum Aro, Dacia și Oltcit, cât și altele precum Renault, Mercedes, Wartburg, FIAT, Trabant, Volga sau Moskvich. Pe lângă „popasul” mașinilor de la București, evenimentul se va desfășura simultan și în Câmpulung, Brașov, Târgoviște și Galați. Ulterior, acesta se va continua și la Constanța, Giurgiu și Zalău.

Peste două decenii de Retromobil

Activitatea de peste două decenii a clubului este un demers cultural, de instruire a noilor generații cu privire la istoria autovehiculelor. România fiind în topul primelor zece țări din Europa care au introdus automobilul și a șasea țară în care s-au organizat curse de automobile.

Membrii clubului dețin peste 10.000 de vehicule istorice dintre care mai mult de 5% au fost fabricate înainte de 1944. Din nefericire, România este unul din puținele state europene care nu deține un Muzeu al Automobilului astfel încât R.C.R. face oficiul de “muzeu pe roți” ori de câte ori organizează un eveniment.

Proiectul fondării la București a unui muzeu de profil rămâne prioritar, pe lista de proiecte a clubului.