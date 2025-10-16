RetuRO a identificat o soluție care colectează ambalajele de la micii comercianți din mediul rural

RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare (SGR), a identificat o soluție care colectează ambalajele de la micii comercianți din mediul rural, a anunțat, joi, Anca Marinescu, Corporate Affairs și Communication Manager, RetuRO SGR, la o dezbatere de specialitate.

‘Atenția noastră se îndreaptă spre accesibilizarea sistemului și în mediul rural, unde nu există mari retaileri, nu există aparatele automate de colectare și unde, în mod ideal, colectarea ar trebui să se facă la micile magazine, manual. Acesta este și motivul pentru care, începând cu luna august, colegii mei din zona comercială au identificat o soluție care funcționează în Ungaria, și anume un camion de mari dimensiuni care colectează ambalajele de la micii comercianți din mediul rural, itinerant’, a menționat reprezentanta RetuRO.

Potrivit acesteia, sunt nouă județe unde se aplică experimental soluția de colectare de la micile magazine din mediul rural, urmând ca până la sfârșitul anului colectarea în acest mod să includă și al zecelea județ.

‘Aceste mașini sunt un fel de RVM-uri (automate de colectare – n.r.) cum avem noi consumatorii, doar că sunt pentru comercianți’, a explicat Anca Marinescu.

Ea a adăugat că magazinele din mediul rural ‘își vor primi banii pe garanții și pe tariful lor de gestionare într-o săptămână’, astfel că nu vor mai fi probleme de ‘flux financiar’.

‘Aceasta a fost soluția care pe care am gândit-o pentru acest an. La sfârșitul anului, vom trage linie, vom vedea cât de bine a funcționat, cât de mulți mici retaileri s-au alăturat sistemului de garanție-returnare ca urmare a implementării soluții și vom vedea dacă soluția ar putea fi extinsă la nivelul întregii țări’, a mai spus managera RetuRO SGR.

Club Antreprenor și Ziarul Pozitiv au organizat, joi, Forumul de management și reciclare a deșeurilor, ediția a V-a, la care au mai participat secretarul de stat în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Raul Pop, Elena-Gaspar Ion, președinte la Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor, Mihai Stoica, Director Executiv la Asociația 2Celsius și Mihail Tănase, specialist comunicare la Asociația Viitor Plus.