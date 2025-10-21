Revolut primeşte acordul pentru derularea de operaţiuni bancare în Mexic şi vrea să cumpere o bancă în Argentina

Revolut anunţă că a primit aprobarea finală pentru a începe operaţiunile bancare în Mexic, prima piaţă din afara Europei unde va funcţiona ca bancă autorizată. compania parcurge în prezent şi etapele necesare pentru obţinerea unei licenţe bancare complete în Columbia şi este în plin proces de achiziţionare a unei bănci în Argentina

”Revolut, liderul global în domeniul fintech cu peste 65 de milioane de clienţi retail, a anunţat, luni, că a primit autorizaţia finală de la Comisia Naţională Bancară şi a Valorilor Mobiliare (CNBV), cu aprobarea Băncii Mexicului, pentru a începe operaţiunile ca instituţie bancară multiplă în această ţară. Acordul obţinut este esenţial în procesul de autorizare a unei bănci pe piaţa mexicană şi obligatoriu pentru a derula servicii bancare în această ţară”, anunţă banca digitală.

Prin finalizarea acestui proces, Revolut poate funcţiona ca bancă autorizată, devenind prima bancă digitală independentă din Mexic care solicită direct şi finalizează cu succes întregul proces de licenţiere şi aprobare „de la zero”. Revolut se pregăteşte acum să ofere produsele sale către clienţii locali care s-au înscris pe lista de aşteptare.

Statutul de bancă integral autorizată îi va permite fintech-ului britanic să ofere clienţilor o gamă completă de servicii financiare cu o protecţie sporită, inclusiv depozite asigurate de IPAB (Instituto para la Protección al Ahorro), până la suma de 3,4 milioane de pesos mexicani. Revolut precizează că va continua să facă investiţii importante în această ţară, cu precădere pentru a-şi dezvolta echipa de profesionişti de pe plan local.

„Suntem mândri de echipa noastră şi de proiectul construit aici, în Mexic, şi le suntem recunoscători autorităţilor pentru acest vot de încredere şi pentru angajamentul lor de a promova un mediu bancar concurenţial. Avem încredere că oferta noastră va aduce beneficii pentru milioane de oameni din întreaga ţară. Am adaptat aplicaţia noastră globală la nevoile clienţilor mexicani, fie că se află acasă sau în străinătate, iar acesta este doar începutul. Vom continua să inovăm şi să lansăm mai multe produse pentru a satisface toate nevoile clienţilor noştri într-un singur loc”, a declarat Juan Miguel Guerra, CEO al Revolut Bank SA Mexic.

Prin deschiderea operaţiunilor bancare în Mexic, compania îşi reafirmă angajamentul strategic de a-şi extinde prezenţa pe continentul american, fiind deja prezentă în SUA şi Brazilia. De asemenea, compania parcurge în prezent şi etapele necesare pentru obţinerea unei licenţe bancare complete în Columbia şi este în plin proces de achiziţionare a unei bănci în Argentina. Revolut îşi propune să devină un jucător cheie în sectorul financiar mexican, oferind clienţilor soluţii inovatoare, complete, cu un design plăcut şi în deplină siguranţă pentru utilizatori.

Revolut Bank UAB este o bancă europeană licenţiată, cu sediul central în Lituania, autorizată şi supravegheată de Banca Lituaniei şi de Banca Centrală Europeană (BCE). Lansată în 2015, în Regatul Unit, Revolut a oferit iniţial schimburi valutare şi transferuri de bani. Azi, peste 65 de milioane de clienţi din lume folosesc zeci de produse Revolut şi realizează mai mult de o jumătate de miliard de tranzacţii pe lună, la nivel global.