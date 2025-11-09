Rezerva de apă în cultura grâului de toamnă, valori satisfăcătoare în cea mai mare parte a zonelor de cultură

Rezerva de apă în stratul de sol 0-20 centimetri, în cultura grâului de toamnă, va prezenta pe parcursul săptămânii viitoare valori satisfăcătoare, apropiate de optim și optime în cea mai mare parte a zonelor de cultură, arată prognoza agrometeorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

‘Conținutul de umiditate din sol se va încadra în limite scăzute (secetă pedologică moderată și puternică) în Maramureș, pe suprafețe agricole extinse din Banat și Crișana, izolat în nord-vestul și estul Transilvaniei’, susțin meteorologii.

În majoritatea zonelor agricole, procesele vegetative ale speciilor de toamnă (rapiță, orz și grâu) se vor desfășura pe ansamblu normal, iar în depresiuni, ritmurile de vegetație vor fi ușor mai lente, în special în estul Transilvaniei.

Orzul și grâul de toamnă își vor continua germinarea (70 – 100%), răsărirea (40 – 100%) și apariția frunzei a treia (10 – 100%), pe aproape întreg teritoriul agricol. Cele mai avansate în vegetație vor fi cerealierele semănate în perioada optimă la care se va putea semnala începutul înfrățirii (10 – 20%).

În funcție de data semănatului, rapița se va afla predominant la răsărire (50 – 100%) și dezvoltarea aparatului foliar (6 – 11 frunze) la nivelul întregului teritoriu agricol, iar pomii fructiferi și vița-de-vie vor parcurge fazele de maturare a lemnului, îngălbenire și căderea fiziologică a frunzelor, în toate plantațiile.

‘Ca urmare, lucrările agricole specifice campaniei de toamnă (recoltare, transport, depozitare, arături, fertilizări etc.) vor fi întrerupte temporar doar în zilele cu precipitații’, afirmă specialiștii ANM.

Aceștia vin și cu o serie de recomandări: efectuarea arăturilor adânci de toamnă pe terenurile cu o bună aprovizionare cu apă a solului; finalizarea lucrărilor de eliberare a terenurilor de resturile vegetale; administrarea îngrășămintelor minerale complexe la speciile de toamnă semănate în perioada optimă; efectuarea lucrărilor de arat în vii și livezi; aplicarea îngrășămintelor organice.

Potrivit ANM, în perioada 8 – 14 noiembrie, va predomina un regim termic al aerului mai ridicat decât în mod obișnuit, în majoritatea regiunilor agricole. Temperatura medie diurnă a aerului se va încadra între 5 și 17 grade, abaterile termice pozitive fiind de la un grad până la șase grade, în toate zonele de cultură. Temperatura maximă a aerului se va situa între 9 și 20 grade, la nivelul întregii țări.

Valorile minime ale aerului vor fi cuprinse între zero și 14 grade în cea mai mare parte a regiunilor, cele mai scăzute în estul Transilvaniei.

Temperatura medie diurnă a solului, la adâncimea de 10 cm, va oscila între 7 și 16 grade în aproape toată țara, valori optime parcurgerii proceselor vegetative ale plantelor, îndeosebi în culturile de toamnă semănate în perioada potrivită.

Sub aspect pluviometric, sunt prognozate ploi locale, însoțite de intensificări de scurtă durată ale vântului, iar cantitățile de apă pot fi mai însemnate din punct de vedere agricol, la scara întregii țări. Totodată, în zonele joase și de luncă vor fi condiții de producere a ceței.