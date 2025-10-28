Rezident crește pe o piață aflată sub presiune, peste 800.000 de euro venituri din cazările de pe litoral

Românii preferă cazările aflate în proximitatea plajelor, fie în stațiunile de pe litoral, fie în orașul Constanța, unde durata medie a vacanței rămâne de trei nopți. Bugetul alocat este cuprins între 225 și 1.550 de lei/noapte, în funcție de tipul cazării (cameră sau apartament), loc (Eforie Sud, Eforie Nord, Constanța, Corbu) și moment (sezon sau extrasezon), arată statisticile Rezident, rețea de apartamente și camere duble de închiriat în regim hotelier, pentru sezonul 2025.

Vacanța de vară la mare capătă o nouă dimensiune pentru tot mai mulți turiști: zile de plajă completate de experiențe urbane în Constanța, oraș tot mai bine conturat ca destinație de city-break.

Rezervările pentru perioada iunie – septembrie sunt făcute, în majoritatea cazurilor, cu mai multe luni înainte de începutul sezonului, ceea ce confirmă interesul constant pentru destinațiile de pe litoral din rețeaua Rezident. În cazul cazărilor situate chiar pe plajă, tot mai mulți vizitatori aleg să călătorească împreună cu animalul de companie.

În sezonul 2025, turiștii cazați la Rezident au provenit atât din România, cât și din alte țări europene. Comparativ cu vara anului 2024, veniturile pentru toate spațiile de cazare de pe litoral au crescut cu aproximativ 5%, depășind 800.000 de euro.

Rețeaua a ajuns la 90 de apartamente și camere duble, prin adăugarea de spații de cazare în Constanța și pe plaja dintre cele două Eforii. Rezident acoperă în 2025 toate tipurile de vacanțe: sejururi la mare în stațiune (Eforie Nord), vacanțe urbane pe litoral în sezon sau city-break-uri în extrasezon (Tomis Marina – Constanța), escapade în zone liniștite și aproape de natură (Corbu și pe plaja dintre cele două Eforii), vacanțe la munte (Predeal), dar și călătorii de afaceri sau city-break-uri în București.

Deschisă la începutul lunii iunie, Villa Eforie a depășit așteptările pentru primul an de funcționare înregistrând încasări de 50 de mii de euro, cu un grad de ocupare de 71% în perioada iunie – septembrie, la un tarif mediu de 450 de lei/noapte. Villa Eforie are șase camere duble cu acces direct la mare și sunt rezervate în special de turiștii care călătoresc împreună cu animalele de companie.

La Corbu, rezervările pentru vacanța de vară au început încă din primele luni ale anului. Cele zece camere duble pet friendly sunt căutate pentru vacanțe în mijlocul naturii, într-un loc care păstrează simplitatea și frumusețea litoralului, parte din Rezervația Biosferei Delta Dunării. Vacanța a costat, în medie, 480 de lei/noapte/cameră dublă în perioada iunie – septembrie, în timp ce pentru programul de ședere prelungită “Work from Corbu” din primăvară și toamnă, tarifele pe noapte variază între 185 de lei și 230 de lei pentru pachete de minimum trei nopți.

Din grijă pentru plajele pe care turiștii – români și străini – le aleg an de an pe litoralul românesc, Rezident a organizat, la începutul lunii octombrie, cea de-a doua ediție a acțiunii Corbu Cleanup Day. Evenimentul a reunit 150 de voluntari care au curățat aproximativ trei kilometri de plajă și vegetație din zona Corbu, adunând în total 3,4 tone de deșeuri, inclusiv peste 10 kilograme de mucuri de țigară. Două mașini de gunoi au fost încărcate la finalul acțiunii, marcând una dintre cele mai ample inițiative de ecologizare a plajelor din acest an.

„Corbu Cleanup Day este modul prin care oferim comunității un litoral mai curat, dar și un exemplu concret de implicare responsabilă. Turismul sustenabil poate deveni un reper de bune practici pe litoralul românesc, iar astfel de inițiative contribuie la transformarea percepției asupra dezvoltării turistice și la consolidarea unei industrii orientate spre viitor”, declară Teodora Șaitoș, General Manager Rezident.ro

Rezident Eforie Nord a încheiat vara 2025 cu un grad mediu de ocupare de 78%, în creștere de la 76%, anul trecut, și venituri mai mari cu 5%. Tarifele au fost păstrate la nivelul din 2024, din dorința de a oferi oaspeților vacanțe accesibile, într-un context economic dificil. Apartamentele, multe cu vedere la mare și capacitate de cazare de până la șase persoane, sunt rezervate de familii multi – generaționale sau grupuri de prieteni, iar unul este pet-friendly. Tariful mediu pe noapte în sezon a fost de 600 de lei/apartament/noapte.

Tendința ascendentă s-a resimțit și în celelalte destinații Rezident, iar rezultatele confirmă interesul crescut pentru vacanțele la mare în orașe cu potențial turistic și cultural. Gradul mediu de ocupare la Rezident Tomis Marina a fost de 77%, față de 71% anul trecut, în condițiile extinderii portofoliului cu cinci unități de cazare. Apartamentele aflate în apropierea Portului Turistic Tomis și a Centrului Vechi al orașului Constanța atrag în special oaspeți din București și străini, pentru vacanțele de relaxare la plajă, dar și pentru vizitarea orașului, apreciat pentru patrimoniul său cultural și istoric.

“A fost un sezon bun pentru Rezident, într-un an provocator pentru întreg litoralul. Reducerea volumului voucherelor de vacanță și a veniturilor populației s-au resimțit, însă am reușit să menținem o evoluție pozitivă și un grad de ocupare ridicat. Turiștii, atât români cât și străini, apreciază confortul și standardul constant al spațiilor noastre de cazare – apartamente complet echipate și camere duble care oferă confortul de acasă, în cele mai bune zone de la malul mării”, declară Teodora Șaitoș, General Manager Rezident.ro