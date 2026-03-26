Rezident depășește 100 de unități de cazare în 2026 și mizează pe dezvoltare,  după venituri de 1,5 milioane euro anul trecut

Rezident, rețea de apartamente și camere de închiriat în regim hotelier, adoptă în 2026 o strategie axată pe eficientizarea costurilor, într-un context în care industria ospitalității se confruntă cu creșteri ale costurilor de operare, și își continuă extinderea, depășind 100 de unități de cazare. Ajustările de preț din acest an sunt limitate și calibrate individual pentru fiecare locație din rețea.

Rezident a înregistrat venituri de 1,5 milioane de euro în 2025, din întregul portofoliu de apartamente și camere și își propune pentru 2026 o creștere moderată. 72% din portofoliu este reprezentat de unitățile de cazare de pe litoral: Rezident Tomis Marina (Constanța), Rezident Eforie Nord, Rezident Corbu, Villa Eforie 1 (Eforie Sud), care generează 65% din veniturile rețelei.

“Continuăm să dezvoltăm rețeaua și adăugăm noi unități de cazare în 2026, depășind 100 de apartamente și camere de închiriat în regim hotelier, menținând standardele care au câștigat încrederea oaspeților. Planurile de expansiune sunt susținute de eficientizarea costurilor și de o utilizare mai bună a resurselor, direcții pe care le considerăm esențiale într-un an provocator pentru industria ospitalității”, declară Alexandra Bogatu-Pavel, fondatoarea Rezident

Investiții noi pe litoral

O investiție demarată în ianuarie și programată pentru finalizare la începutul sezonului estival vizează Villa Eforie 2&3, aflată pe plaja dintre cele două Eforii, cu vedere la mare, în completarea Villa Eforie 1, deschisă sezonul trecut. Vilele, care au opt camere duble și două studiouri, pot fi închiriate și integral pentru grupuri, având un loc special pentru activități de relaxare sau evenimente. Pentru sezonul 2026, prețul mediu al cazării este de 515 de lei/cameră/noapte.

O altă investiție pe litoral pentru extinderea rețelei constă în adăugarea unui apartament nou la Rezident Eforie Nord, numărul total din această locație crescând la 16 unități.

Creșteri limitate de preț în 2026

În pofida inflației, a majorării TVA și a creșterii costurilor operaționale, Rezident menține tarifele pentru sezonul 2026 aproape de nivelul anului trecut. Strategia companiei tratează fiecare locație din rețea ca un produs independent: unele apartamente rămân la tarifele de anul trecut, în timp ce altele înregistrează majorări globale de până la 3%.

Rezervările din primul trimestru sunt cu 5-10% peste cele de anul trecut, în funcție de locul de cazare, confirmând interesul constant al turiștilor pentru unitățile Rezident. Lipsa voucherelor de vacanță se reflectă în rezervări, comparativ cu 2025, în locurile în care oaspeții le foloseau cel mai des, Eforie Nord și Corbu.

Rezident atrage turiști străini la București

Oaspeții Rezident sunt în special cupluri și familii cu copii, proporțiile variind în funcție de destinație: București, Constanța, Corbu, Eforie Nord și Eforie Sud, la care se adaugă cei care călătoresc în scop de afaceri și cei care aleg programele de ședere prelungită “Litoralul pentru toți” la Eforie Nord, “Work from Corbu”, “Work from Villa Eforie”.

Majoritatea oaspeților Rezident sunt români. Turiștii străini aleg în special apartamentele din București, unde reprezintă aproximativ 75% din totalul rezervărilor, în timp ce pe litoral ponderea lor este mai redusă: aproximativ 20% la Tomis Marina, 10% la Eforie Nord și 5% la Corbu.

Durata șederii în extrasezon este de 2,5 nopți și de 5-7 nopți în sezon, în oricare dintre apartamentele Rezident de la mare sau din București.