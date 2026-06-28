Depozitele atrase de bănci de la clientela nebancară au crescut, anul trecut, cu 7,1%, de la 706,676 miliarde lei în decembrie 2024 la 756,589 miliarde de lei în decembrie 2025, în timp ce finanțarea de la băncile-mamă a urcat cu aproximativ 24%, până la 22,77 miliarde de lei, potrivit Raportului anual 2025, publicat de Banca Națională a României (BNR).

Pe parcursul anului 2025, lichiditatea sectorului bancar din România s-a menținut adecvată, păstrându-și capacitatea de a gestiona eventualele șocuri generate de dezechilibrele macroeconomice interne, pe fondul unui climat caracterizat de incertitudini ridicate, inclusiv la nivel geopolitic.

Lichiditatea sistemului bancar, determinată potrivit ratei de acoperire a necesarului de lichiditate (LCR), s-a poziționat considerabil peste nivelul cerinței reglementate în cazul indicatorului agregat (257,2%, la 31 decembrie 2025, față de minimul reglementat de 100%), ceea ce a indicat un stoc semnificativ de active lichide de calitate ridicată pentru un scenariu de stres de 30 de zile și cu mult peste nivelul sistemului bancar european, de 163,1% la aceeași dată.

‘Indicatorul de finanțare stabilă netă (NSFR) a consemnat la decembrie 2025 o valoare de 195,6%, situându-se în continuare peste media europeană de 126,9%, semnificând o bună capacitate a instituțiilor bancare din România de a gestiona eventuale vulnerabilități în ceea ce privește finanțarea stabilă. Cerința reglementată la nivel european privind indicatorul de finanțare stabilă netă este de cel puțin 100%’, se arată în raport.

Potrivit documentului, finanțarea băncilor se bazează, în principal, pe depozite atrase din partea sectorului real (societăți nefinanciare și populație) și, astfel, în condițiile orientării către forme tradiționale de finanțare, riscul de finanțare rămâne redus la nivelul sectorului bancar românesc.

Depozitele atrase de la clientela nebancară au crescut cu 7,1% față de sfârșitul anului 2024 (de la 706,676 miliarde de lei, în decembrie 2024 la 756,589 miliarde lei, în decembrie 2025), în timp ce finanțarea de la băncile-mamă s-a majorat, pe parcursul anului 2025, cu aproximativ 24%, la 22,77 miliarde de lei.

‘În pofida unui profil de risc de lichiditate considerat a fi redus, monitorizarea constantă este obligatorie. Contextul actual, dominat de conflicte externe și tehnologii noi (inteligență artificială, digitalizare), are potențialul de a destabiliza mai rapid condițiile de finanțare și fluxul de lichidități’, atenționează BNR.