Rogobete: Peste 70-75% dintre serviciile medicale nu sunt la urgență și spitalizare continuă

Peste 70-75% dintre serviciile medicale de care au nevoie pacienții nu sunt în urgență sau în spitalizare continuă, a declarat, marți, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a subliniat importanța ambulatoriilor de specialitate.

Ministrul Sănătăţii a participat la evenimentul Healthcare Forum 2026 – „Adevărul despre Sănătatea României”, organizată de „Adevărul”.

‘Discrepanțele dintre mediul urban și mediul rural, din păcate, există în continuare în România. Și, foarte important, nu doar în România, în multe state membre din Uniunea Europeană. Există un acces la serviciile medicale oarecum diferit între mediul rural și mediul urban. Ani la rând, doar s-a constatat și nu au fost acțiuni concrete pentru reducerea acestui decalaj, pe de o parte. Pe de altă parte, ambulatoriul de specialitate este succesul, este cheia succesului în reducerea acestor diferențe. Peste 70-75% din serviciile medicale de care au de fapt nevoie oamenii nu sunt servicii medicale în urgență sau în spitalizare continuă. Nevoia este de servicii în ambulatoriul de specialitate’, a subliniat Rogobete.

El a spus că în ambulatorii se vor pune diagnostice simple, se pot reajusta tratamentele, pot fi monitorizate tratamentele, se pot face screening și prevenție, investigații.

‘Nu este nevoie de internarea pacientului și nu au nevoie de intervenții chirurgicale. Noi, în ultimii 20 de ani, am ignorat această componentă atât de importantă, și anume ambulatoriul de specialitate’, a susținut ministrul Sănătății.

Acesta a afirmat că în ultima perioadă zona de ambulatoriu de specialitate a intrat într-o linie de dezvoltare accelerată.

‘Prin PNRR au fost reabilitate, dotate, extinse și chiar înființate 69 de ambulatorii de specialitate în 69 de spitale. Cumulat, cele 69 de spitale beneficiare de bani din PNRR au reabilitat, modernizat și extins peste 375 de cabinete în ambulatoriul de specialitate. Mai mult de jumătate dintre aceste cabinete se află în mediul rural. Investițiile au fost direcționate, proporționate urban-rural tocmai pentru a nu accentua și mai mult această discrepanță. Reglementarea modului în care sunt acordate serviciile în ambulatoriul de specialitate: creșterea programului de lucru până la ora 20:00, obligativitatea tuturor medicilor din spital, prin rotație, să realizeze și activitate medicală în ambulatoriul de specialitate și, nu în ultimul rând și poate cel mai important dintre toate, creșterea punctului de plată pentru serviciul în ambulatoriul de specialitate, care a avut loc în ianuarie, o creștere importantă la 6,50 lei. Urmează încă una în ianuarie anul viitor, la 8 lei’, a arătat demnitarul.

Alexandru Rogobete a spus că de peste 20 de ani doar s-a vorbit despre screening și s-au pierdut zeci de milioane de euro pe tot felul de programe și traininguri și s-a ignorat un aspect important: infrastructura.

‘Degeaba ai doctori care știu cum să facă screening și investim zeci de milioane în tot felul de workshopuri la munte și la mare, dacă ignorăm infrastructura, pentru că fără o infrastructură adevărată, nu ai cum să realizezi screening. În ultimii doi ani, și în special anul trecut, s-a investit masiv în zona de infrastructură’, a mai afirmat Rogobete.

El a reamintit că echipe de profesioniști, societăți profesionale, industria, zona administrativă din Ministerul Sănătății lucrează la elaborarea primei strategii naționale de screening și prevenție care va include mai multe componente – zona cardio și cerebrovasculară, zona de oncologie, nutriție, diabet, boli metabolice, zona de sănătate mintală, zona de componentă stomatologică.