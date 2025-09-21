Rogobete: Vom dezvolta un nou atestat în cardiologia sportivă, în parteneriat cu Societatea Franceză de Cardiologie

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat sâmbătă că va fi dezvoltat un nou atestat în cardiologia sportivă, în parteneriat cu Societatea Franceză de Cardiologie.

Ministrul Sănătății a participat sâmbătă la al 64-lea Congres Național de Cardiologie, desfășurat la Sinaia, care a avut ca temă centrală hipertensiunea arterială.

‘Ceea ce am văzut astăzi m-a convins din nou că avem medici dedicați, profesioniști care își duc meseria cu demnitate, chiar dacă, de multe ori, sistemul nu a fost sau nu este de partea lor. (…) Un element de noutate majoră pe care îl anunț astăzi, în urma discuțiilor purtate cu Societatea Română de Cardiologie și cu partenerii noștri internaționali: vom dezvolta un nou atestat în cardiologia sportivă, în parteneriat cu Societatea Franceză de Cardiologie. Este un pas în premieră pentru România, pe care îl voi susține personal și care va deschide noi perspective pentru medicina românească’, a scris Alexandru Rogobete pe Facebook.

Tot sâmbătă, ministrul Sănătății a avut întâlniri și cu reprezentanți ai industriei medicale.

‘Le mulțumesc pentru înțelegerea situației financiare actuale și pentru faptul că rămân alături de noi. Îi rog să continue să fie parteneri corecți, transparenți și implicați, pentru că toți avem același obiectiv: să facem bine oamenilor’, a transmis ministrul Alexandru Rogobete.