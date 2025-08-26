România a rămas, în 2023, campioană în UE după ponderea cheltuielilor cu protecția împotriva incendiilor

Cheltuielile guvernamentale pentru ”servicii de protecție împotriva incendiilor” în țările membre UE s-au ridicat la 40,6 miliarde euro în anul 2023, în creștere cu 8,5% comparativ cu 37,4 miliarde euro cheltuite în acest sens în anul 2022, arată datele publicate marți de Eurostat.

La nivelul UE, ponderea cheltuielilor cu protecția împotriva incendiilor în cheltuielile guvernamentale totale a fost de 0,5% în 2023, un nivel care a rămas relativ stabil după 2017. În rândul statelor membre, România este pe primul loc cu cea mai mare pondere a cheltuielilor cu protecția împotriva incendiilor în cheltuielile totale (0,9%, în creștere de la 0,7% în 2022), urmată de Grecia și Estonia, fiecare cu 0,7%.

În contrast, ponderea cheltuielilor cu protecția împotriva incendiilor în cheltuielile totale a fost de doar 0,1% în Danemarca. Alte state cu ponderi mici sunt: Malta (0,2%), Portugalia și Austria, fiecare cu 0,3%.

Conform cifrelor Eurostat, în anul 2024 erau 390.600 de pompieri profesioniști în Uniunea Europeană, reprezentând 0,19% din persoanele ocupate din UE. Comparativ cu 2023, numărul pompierilor din blocul comunitar a crescut cu 28.200.

În rândul celor 20 de țări UE pentru care există date disponibile, cea mai mare pondere a pompierilor în rândul persoanelor ocupate se înregistra în Croația (0,45%), urmată de Grecia (0,41%), Cehia (0,34%), Letonia (0,31%) și România (0,30%).

În România, în anul 2023 erau 23.500 de pompieri profesioniști, iar aceștia reprezentau 0,30% din numărul total al persoanelor ocupate din România, care se situa la 7,853 milioane de persoane.