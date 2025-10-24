România exportă ciocolată de 175 de milioane de euro, în fiecare an; pe piață activează 250 de companii producătoare

Exporturile de ciocolată ale României valorează 175 milioane de euro, anual, pe o piață în care activează 250 de companii producătoare, conform datelor publicate cu ocazia celei de-a VII-a ediții a evenimentului Chocolate Saga.

Volumul de ciocolată exportată s-a majorat cu 65%, în doar patru ani (de la 105,8 milioane de tone, în 2020, la 175 milioane de tone, în 2024), ceea ce poziționează România în topul producătorilor regionali, la ora actuală. Astfel, cu un ritm mediu anual de 12,9%, România se poziționează drept un furnizor competitiv în regiune, cu piețe principale în Ungaria, Bulgaria, Polonia și Germania, se arată într-un comunicat de presă al organizatorilor evenimentului de specialitate, transmis vineri, AGERPRES.

În același timp, consumul intern depășește pragul psihologic de 35.000 de tone anual.

‘Și pe plan intern, piața confirmă o creștere solidă. Consumul mediu lunar per persoană a crescut de la 2,16 kg în 2023 la 2,26 kg în 2024 și 2,36 kg în primul trimestru din 2025, ceea ce înseamnă o creștere de peste 9% în mai puțin de doi ani. Estimările indică faptul că, până la finalul acestui an, piața internă ar putea depăși 35.000 de tone anual. Tot mai mulți români aleg produse artizanale, cu origine controlată și rețete curate. Segmentul premium, care depășește deja 15% din valoarea totală a pieței, crește constant, alimentat de interesul pentru gust autentic și calitate’, a explicat Adina Istrate, organizator Chocolate Saga 2025, citată în comunicat.

Și datele Institutului Național de Statistică (INS) arată că producția internă de ciocolată a crescut constant în ultimii ani – de la 14.155 tone în 2020 la un vârf de 15.461 tone în 2023, ceea ce înseamnă o majorare de 9,2% în patru ani. ‘Deși pentru 2024 este anticipată o ușoară ajustare, până la 14.441 tone, ritmul mediu anual de creștere rămâne solid, în jur de 2,2%, într-un context global în care prețul boabelor de cacao a atins maxime istorice’, precizează sursa citată.

În ceea ce privește interesul pentru produsele artizanale și pentru ciocolata premium, acesta este în creștere și depășește deja 15% din valoarea totală a pieței.

‘Piața românească este estimată la peste 300 de milioane de euro, ceea ce înseamnă că are un potențial uriaș de creștere, mai ales în segmentul premium, care depășește deja 15% din total. Consumatorii români încep să caute ciocolata de origine, făcută responsabil, cu un gust autentic. Chocolate Saga este, dincolo de un eveniment de suflet, o platformă care își propune să contribuie la dezvoltarea reală a acestei piețe – să sprijine producătorii artizanali, să creeze vizibilitate și să încurajeze consumul de ciocolată făcută în România’, susține Istrate.

Cu peste 250 de companii active în sectorul ciocolatei și produselor zaharoase, dintre care 70-80 dedicate exclusiv fabricării de ciocolată, România are toate premisele pentru a-și consolida rolul de hub regional în Europa de Est, sunt de părere specialiștii.

Chocolate Saga – ediția a VII-a se desfășoară în perioada 24 – 26 octombrie, în incinta Bibliotecii Naționale a României, din Splaiul Independenței, București. Expoziția cu vânzare este deschisă până duminică la ora 18:00.