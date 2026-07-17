România, printre țările din Uniunea Europeană cu cei mai mulți judecători

Uniunea Europene (UE) avea, în anul 2024, o medie de 15,7 judecători la 100.000 de locuitori, în scădere de la 17,7 judecători la 100.000 de locuitori, în anul 2014, arată datele publicate, vineri, de Eurostat cu ocazia Zilei justiției penale internaționale.

Potrivit statisticii europene, în rândul statelor-membre, Croația și Slovenia au cei mai mulți judecători, cu 43,3 judecători, respectiv 40,2 judecători la o sută de mii de locuitori. Pe locurile următoare se situează Luxemburg (36 judecători), Bulgaria (35,4) și România (35,3 judecători).

La polul opus, Irlanda avea, în 2024, doar 3,6 judecători la suta de mii de locuitori, urmată de Austria (4,3 judecători), Spania (6,2), Cehia (6,7) și Italia (7,9).

În ultimul deceniu, numărul de judecători a crescut în România de la 22,67, raportat la o sută de mii de locuitori, în anul 2015, până la 35,31, în anul 2024.

Repartiția pe sexe arată că femeile sunt majoritare în aproape toate țările UE. Doar în Irlanda ponderea judecătorilor de sex masculin (56,4%) este mai mare decât cea a judecătorilor de sex feminin (43,6%), respectiv 110 bărbați față de 85 de femei.

În cazul României, din numărul total de 6.732 de judecători, 2.331 sunt bărbați și 4.401 sunt femei.

Pe 17 iulie este Ziua justiției penale internaționale, iar celebrarea acesteia face trimitere la data din anul 1998 când a avut loc semnarea Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale, document de referință pentru justiția internațională privind cazurile de genocid, de crime împotriva umanității și crime de război.