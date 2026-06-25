România se află într-un moment decisiv al transformării digitale; AI devine rapid un instrument strategic

Inteligența Artificială (AI) poate deveni unul dintre cele mai puternice motoare de creștere pentru România, iar acest instrument devine strategic pentru economie, administrație, educație și servicii publice, sunt de părere specialiștii ICDL Romania, într-o analiză publicată miercuri.

‘România se află într-un moment decisiv al transformării digitale. Inteligența artificială nu mai este o temă de viitor și nici o tehnologie rezervată exclusiv companiilor IT. AI devine rapid un instrument strategic pentru economie, administrație, educație și servicii publice (…) Potențialul este major, dar studiul atrage atenția asupra unei diferențe importante: adopția AI nu înseamnă automat impact. La nivel global, foarte multe companii au început să folosească AI, însă doar o parte redusă reușesc să transforme aceste inițiative în rezultate economice semnificative. Aceasta este și marea miză pentru România: trecerea de la testare și utilizare punctuală la integrarea AI în activitatea reală a organizațiilor (…) România are avantaje importante: conectivitate foarte bună, specialiști IT recunoscuți, inițiative în tehnologii emergente și o Strategie Națională în domeniul Inteligenței Artificiale pentru perioada 2024-2027, dar infrastructura digitală nu este suficientă pentru competitivitate’, arată sursa citată.

Cel mai recent studiu McKinsey privind oportunitatea AI în Europa Centrală, citat de ICDL Romania, relevă faptul că AI ar putea genera între 280 și 700 de miliarde de euro valoare economică în regiune, echivalentul a 6-15% din cifra de afaceri netă totală.

În același timp, datele Eurostat subliniază că, în 2025, doar 5,21% dintre întreprinderile din România foloseau tehnologii de AI, comparativ cu 19,95% media Uniunii Europene UE), fapt ce ne plasează pe ultimul loc european la acest indicator.

Potrivit statisticii, aproape o treime (32%) dintre români cu vârste între 16 și 74 de ani aveau cel puțin abilități digitale de bază, față de 60% media UE și în comparație cu obiectivul european de 80%, până în 2030. Totodată, utilizarea instrumentelor de AI generativă era de 17,8% în România, comparativ cu 32,7% media europeană.

‘În ultimii ani, discuția despre AI s-a concentrat adesea pe instrumente: chatboți, aplicații generative, automatizări, analiză de date sau asistenți virtuali. Dar adevărata miză este mai profundă.

AI poate sprijini competitivitatea prin reducerea sarcinilor repetitive, accelerarea deciziilor, îmbunătățirea relației cu clienții, automatizarea documentelor, optimizarea proceselor și dezvoltarea unor servicii mai rapide și mai bine adaptate utilizatorilor. Pentru companii, AI poate fi folosită în vânzări, marketing, relația cu clienții, analiză de date, securitate cibernetică, managementul documentelor, logistică, producție sau procese administrative. Pentru administrația publică, AI poate contribui la servicii mai rapide și mai accesibile pentru cetățeni. Pentru educație, poate sprijini personalizarea învățării și pregătirea elevilor și studenților pentru o piață a muncii deja schimbată de tehnologie’, afirmă experții.

În ceea ce privește IMM-urile, în România există o nevoie mare de eficiență, dar și resurse mai limitate pentru digitalizare.

‘Pentru un IMM, AI poate însemna timp economisit, documente procesate mai rapid, comunicare mai bună cu clienții, campanii de marketing mai eficiente, analiză de vânzări, suport administrativ și decizii mai bine fundamentate. Primul pas nu este neapărat o investiție tehnologică majoră. Primul pas este identificarea proceselor unde AI poate aduce impact rapid și pregătirea oamenilor care trebuie să folosească aceste instrumente în siguranță și cu sens’, se notează în documentul de analiză.

În context, ICDL Romania punctează că România are nevoie de o abordare practică, orientată spre rezultate: abilități digitale de bază, utilizarea responsabilă a AI, lucrul cu date, securitate cibernetică, colaborare digitală, gândire critică și înțelegerea riscurilor etice și legale.

ICDL Romania este organismul național care coordonează standardul internațional ICDL – International Certification of Digital Literacy, cel mai utilizat program de certificare a competențelor digitale la nivel mondial (fostul ECDL).