România și Slovacia au avut cele mai bune performanțe din UE la reducerea deficitului guvernamental, în primul trimestru

Deficitul guvernamental ajustat sezonier a scăzut semnificativ mai mult în România decât în Uniunea Europeană, dar pe de altă parte datoria guvernamentală a țării a trecut pragul de 60% din PIB, în primul trimestru al acestui an, comparativ cu ultimul trimestru al anului trecut, arată datele publicate marți de Eurostat.

În Uniunea Europeană, deficitul guvernamental ajustat sezonier a scăzut de la 3,4% din PIB în T4 2025, până la 3,1% din PIB în T1 2026. În România, deficitul a scăzut de la 7,5% din PIB în T4 2025, până la 3,6% din PIB în T1 2026, un declin de aproape 3,8 puncte procentuale, cel mai important din UE. O scădere similară a deficitului a fost înregistrată și în Slovacia, de la 7,2% până la 3,4%.

Datele provizorii ale Eurostat arată că topul țărilor membre cu cele mai mari deficite guvernamentale este condus de Bulgaria (7,6% din PIB), urmată de Ungaria (6,6% din PIB), Polonia (5,9% din PIB) și Franța (5,1% din PIB).

La polul opus este Cipru, țară care în primul trimestru al acestui an a înregistrat un excedent guvernamental de 4,4% din PIB, urmată de Irlanda, cu un excedent de 2,4% din PIB.

Eurostat a publicat marți și datele referitoare la datoria publică a țărilor membre în primul trimestru al acestui an. Conform acestor date, raportul datorie-PIB a crescut în zona euro până la 88,9% la finele primului trimestru, de la 87,7% la finele ultimului trimestru al anului trecut, iar în UE s-a majorat de la 81,8%, până la 82,9%.

În rândul statelor membre, de la un trimestru la altul, 17 state membre au înregistrat o creștere a raportului datorie-PIB, cele mai mari creșteri fiind înregistrate în Ungaria (3,1 puncte procentuale), Lituania (2,9 puncte procentuale) și Luxemburg (2,8 puncte procentuale). În România, raportul datorie-PIB a crescut cu 0,8 puncte procentuale de la un trimestru la altul, cel mai mic avans înregistrat în rândul statelor membre.

În schimb, comparativ cu situația din primul trimestru al anului trecut, 19 state membre au înregistrat un avans al raportului datorie-PIB, cele mai mari creșteri fiind înregistrate în Finlanda (5,5 puncte procentuale), Bulgaria (4,8 puncte procentuale), Polonia (4,5 puncte procentuale) și România (cu un avans de 4,3 puncte procentuale).

La finele primului trimestru, țările membre cu cea mai mică pondere în PIB a datoriei guvernamentale erau: Estonia (25,2%), Danemarca (26,8%), Bulgaria (28,5%) și Luxemburg (29,2%). La polul opus, țările membre cu cea mai mare pondere în PIB a datoriei guvernamentale erau Grecia (143,5%), Italia (138,9%) și Franța (117,6%).

În ceea ce privește România, datele Eurostat arată că datoria guvernamentală a urcat până la 1.169 miliarde lei, sau 60,1% din PIB, în primul trimestru al acestui an, de la 1.137 miliarde lei, sau 59,3% din PIB, în ultimul trimestru al anului trecut, și 998,186 miliarde lei, sau 55,8% din PIB în primul trimestru din 2025.