Romsilva a finalizat și recepționat cele 19 proiecte de corectare a torenților, finanțate prin PNRR

Regia Națională a Pădurilor (RNP) – Romsilva a finalizat și recepționat toate cele 19 obiective de investiții pentru corectarea torenților în fondul forestier proprietatea publică a statului, aflate pe raza județelor Bacău, Buzău, Suceava, Neamț, Hunedoara, Prahova, Vâlcea și Vrancea, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit unui comunicat de presă al instituției, transmis luni AGERPRES, obiectivul principal al proiectului, realizat în baza contractului semnat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de coordonator de reformă și investiții, constă în reducerea riscului de inundații în zonele cu risc de formare a viiturilor torențiale.

Astfel, au fost executate atât lucrări de corectare a torenților, precum baraje, praguri, traverse, canale, cât și lucrări de ameliorare a terenurilor degradate, prin împăduriri, înierbări și construirea de gărdulețe de nuiele, pentru atenuarea scurgerilor de pe versanți.

‘În urma acestei investiții, au fost restaurate albii torențiale pe o lungime de 42,51 kilometri, au fost refăcute 26 de structuri deteriorate de reținere a aluviunilor, au fost realizate 203 construcții noi aluvionare, din care 58 prevăzute cu scări pentru pești, au fost împădurite 11,1 hectare, au fost realizate gărdulețe de nuiele cu o lungime de 1.382 metri, au fost realizate înierbări pe 2,19 hectare și garnisaje pe o lungime de 1.885 metri pătrați, toți indicatorii proiectului fiind realizați. De asemenea, în urma refacerii structurilor deteriorate, 21 din structurile existente refăcute au fost prevăzute cu scări pentru pești. Lucrările de corectare a torenților diminuează undele de viitură din zonele montane, rețin aluviunile, protejează fondul forestier, infrastructura de transport și comunitățile din aval, prin reducerea riscului de inundații’, menționează Romsilva.

Proiectul s-a derulat în perioada 1 septembrie 2022 – 31 iulie 2026, și a avut o valoare totală de 130,37 milioane de lei, din care 109,56 milioane de lei a însemnat finanțare prin PNRR.

Romsilva administrează 3,13 milioane hectare păduri proprietatea publică a statului, circa 48% din pădurile țării, și asigură servicii silvice pentru aproximativ un milion hectare de păduri aflate în alte forme de proprietate. Toate pădurile proprietatea publică a statului dețin certificarea managementului forestier în standard internațional.