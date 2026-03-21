Rusia: Banca Centrală reduce dobânda de bază la 15% pe fondul încetinirii economiei

Banca Centrală a Rusiei a redus vineri dobânda de politică monetară, de la 15,5% până la 15%, în contextul în care economia rusească resimte consecințele ofensivei prelungite și costisitoare din Ucraina și ale sancțiunilor occidentale, informează AFP.

Luna trecută, aceeași instituție a redus dobânda de bază, de la 16% până la 15,5%.

‘Economia se apropie de o traiectorie de creștere echilibrată’, a informat Banca Centrală a Rusiei într-un comunicat, menționând că ritmul de creștere a prețurilor a încetinit în februarie, după ce a accelerat în ianuarie din cauza unor factori punctuali. Instituția monetară va evalua necesitatea unei reduceri suplimentare a ratei ‘în funcție de sustenabilitatea încetinirii inflației, de evoluțiile previziunilor privind inflația și o analiză riscurilor reprezentate de condițiile externe și interne’, a explicat Banca Centrală a Rusiei.

Timp de doi ani, Banca Centrală a Rusiei a menținut dobânda de politică monetară la aproape 20%, în timp ce economia rusă a beneficiat de creșterea cheltuielilor militare legate de ofensiva din Ucraina, lansată în februarie 2022. Însă aceste cheltuieli colosale au alimentat și inflația, afectând creșterea PIB-ului, în timp ce întreprinderile au criticat faptul că se împrumută la dobânzile ridicate, impuse de banca centrală pentru a reduce inflația.

În 2025, Banca Centrală a Rusiei a redus treptat dobânda cheie, în condițiile în care rată anuală a inflației s-a situat la aproximativ 5,6%, față de 9,5% în 2024. În paralel, creșterea economică a Rusiei a încetinit brusc, la doar 1% în 2025, de la 4,3% în 2024.

Banca Centrală a Rusiei mizează în continuare pe o diminuare a inflației până la sfârșitul anului, dar observă că ‘incertitudinea cu privire la mediul extern a crescut considerabil’, deoarece piețele globale sunt destabilizate de războiul din Orientul Mijlociu. Instituția monetară prognozează o rată anuală a inflației de 4% în 2027.

Începând cu 2026, președintele Vladimir Putin a aprobat o creștere a TVA de la 20% la 22%, aceasta fiind una dintre măsurile luate pentru a aborda deficitul bugetar care a crescut la aproape 50 de miliarde de dolari de la începutul anului.

În contextul în care economia este orientată spre război de la începutul conflictului din Ucraina, cheltuielile militare ale Rusiei au continuat să crească, cu 3% în 2025 față de 2024, ajungând la aproximativ 7% din PIB, conform unei estimări a Institutului Internațional de Cercetare a Păcii din Stockholm (SIPRI).

Veniturile din vânzările de petrol și gaze – care reprezintă aproximativ o cincime din veniturile statului rus – au fost afectate de sancțiunile internaționale, scăderea prețurilor globale și atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice, coborând în 2025 la cel mai scăzut nivel de după 2020.

Cu toate acestea, în prezent statul rus beneficiază de pe urma creșterii prețurilor petrolului, de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, precum și de ridicarea temporară a sancțiunilor americane privind vânzarea de petrol rusesc deja aflat pe mare, o măsură decisă de Washington pentru a stabiliza piața.