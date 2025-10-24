Rusia caută alternative la sancțiunile americane pentru a compensa impactul bugetar

Rusia se așteaptă ca bugetul statului să înregistreze o lovitură de pe urma sancțiunilor americane impuse primilor doi mari producători de petrol din țară, dar cu toate acestea oficialii de la Moscova se declară încrezători că vor găsi modalități de a atenua impactul măsurilor, transmite Bloomberg.

Pierderile sunt inevitabile, deși greu de cuantificat în prezent, după ce administrația președintelui american Donald Trump a inclus pe lista neagră Rosneft PJSC și Lukoil PJSC, potrivit unui oficial apropiat Kremlinului. Rusia va recurge la rețeaua sa de traderi de petrol și flota de petroliere din umbră pentru a limita impactul financiar, a mai spus oficialul, care a dorit să își păstreze anonimatul.

Rusia are la dispoziție o lună pentru a se pregăti înainte ca restricțiile să intre în vigoare și va folosi acest timp pentru a se adapta la noua situație, a declarat un alt oficial rus, tot sub protecția anonimatului. Este posibil ca Trump să își schimbe și el poziția, în funcție de progresul negocierilor cu Kremlinul, a adăugat oficialul.

Trezoreria SUA a sancționat miercuri cei doi giganți petrolieri ruși, după ce a acuzat Rusia de ‘lipsa unui angajament serios față de un proces de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina’. Acestea sunt primele sancțiuni majore ale SUA împotriva Rusiei de când Trump s-a întors la Casa Albă în ianuarie, o schimbare bruscă de direcție pe fondul frustrării față de refuzul președintelui rus Vladimir Putin de a accepta un acord de încetare a focului.

Sancțiunile vizează reducerea capacității Rusiei de a finanța războiul aflat acum în al patrulea an, pe fondul unor presiuni tot mai mari asupra economiei și al unui deficit bugetar tot mai mare. Chiar înainte de ultimele restricții impuse de SUA, Guvernul rus se aștepta ca veniturile din vânzările de petrol și gaze, care reprezintă aproape un sfert din bugetul de stat, să scadă la cel mai redus nivel din ultimii patru ani, din cauza prețurilor mai mici la țiței și a aprecierii rublei.

‘Cu certitudine că asta va avea un efect. Nu pot spune că aceste sancțiuni sunt doar mușcături de țânțari și nimic grav. Dar cu siguranță nu vor reduce volumele semnificativ’, a declarat Konstantin Simonov, șeful Fondului Național de Securitate Energetică, un centru de reflexie cu sediul la Moscova. ‘Există modalități de a ocoli astfel de măsuri și este aproape imposibil să le combatem’, a spus Simonov.

În cele din urmă, impactul sancțiunilor asupra Rusiei va depinde de intenția SUA de a reduce cu adevărat livrările de petrol rusesc pe piața globală – un obiectiv pe care Casa Albă l-a evitat în trecut din cauza temerilor că prețurile la petrol și carburanți ar crește.

Cel puțin, sancțiunile ar putea duce la o perioadă în care țițeiul rusesc se va vinde la prețuri mult reduse pe piețele internaționale. Traderii vor urmări dacă reducerile oferite la petrolul rusesc se intensifică. Încă de la începutul războiului, barilul de țiței rusesc s-a vândut cu reduceri semnificative. De exemplu, în această lună, în portul Primorsk de la Marea Baltică, prețul de vânzare al țieiului rusesc a fost cu aproximativ 12-13 dolari pe baril sub prețul țițeiului Brent.

În prima jumătate a acestui an, companiile Rosneft și Lukoil au fost responsabile pentru aproape jumătate din exporturile de țiței rusesc, sau aproape 2,2 milioane de barili pe zi, arată calculele Bloomberg. Împreună cu Surgutneftegas și Gazprom Neft, care sunt deja vizate de sancțiunile impuse de președintele Joe Biden în ianuarie, cei patru producători au reprezentat puțin sub 70% din exporturile totale de petrol ale Rusiei, sau aproximativ 3,1 milioane de barili pe zi, din ianuarie până în iunie.

Chiar și o scădere de 5%-10% a exporturilor Lukoil și Rosneft, combinată cu un discount mai mare de preț, ar putea costa bugetul până la 120 de miliarde de ruble (1,5 miliarde de dolari) pe lună, a declarat Vladimir Chernov, analist la Freedom Finance Global.

Cu toate acestea, cel puțin în public, oficialii ruși sunt optimiști. ‘Țara noastră a dezvoltat o imunitate puternică față de restricțiile occidentale’, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova. ‘Decizia Trezoreriei SUA nu va provoca probleme deosebite’, a adăugat Zaharova.