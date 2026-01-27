Ryanair îmbunătățește previziunile anuale privind numărul pasagerilor

Compania aeriană low-cost Ryanair și-a îmbunătățit previziunile privind creșterea traficului anual de pasageri și a anunțat că se așteaptă la o majorare a profitului anual, după ce prețurile biletelor au crescut mai mult decât se estima, transmite DPA.

Luni, compania irlandeză a informat că numărul pasagerilor în trimestrul patru din 2025 a ajuns la 47,5 milioane, un avans anual de 6%, iar în 2026 se așteaptă la un avans anual de 4%, la aproape 208 milioane, datorită cererii solide și a livrării mai rapide a avioanelor Boeing.

Anterior, Ryanair previzionase 207 milioane de pasageri în 2026.

Datele preliminare publicate recent arată că Ryanair a transportat 206,5 de milioane de pasageri anul trecut, un avans de 4,7% față de 197,2 milioane în urmă cu un an, în timp ce gradul de umplere al avioanelor s-a menținut la 94%.

Prețurile biletelor au crescut în ultimele trei luni din 2025 cu 4%, iar compania se așteaptă acum la o creștere de până la aproximativ 9%, după ce anterior prognoza un avans de 7%.

Ryanair se așteaptă la un profit anual după taxe între 2,13 și 2,23 miliarde de euro, după ce a raportat un profit după taxe de 1,61 miliarde de euro în 2025.

În trimestrul patru din 2025, profitul înainte de taxe a scăzut cu 83%, la 24,4 milioane de euro, deoarece compania a pus deoparte provizioane după amenda de 256 milioane de euro impusă în decembrie de autoritatea de concurență din Italia. Ryanair a făcut apel la decizia organismului italian.

‘Deși trimestrul patru din 2025 nu a beneficiat de pe urma Sărbătorilor Pascale, prețurile biletelor sunt în creștere față de anul trecut și credem că pe ansamblul anului creșterea va depăși nivelul de 7% anunțat anterior cu 1% ori 2%’, a afirmat directorul general al Ryanair, Michael O’Leary.

Acesta a avertizat că profitul ‘rămâne expus evoluțiilor externe adverse, inclusiv escaladarea conflictelor din Ucraina și Orientul Mijlociu, șocurilor macroeconomice și impactului grevelor repetate ale controlorilor de trafic aerian din Europa’.

‘Constrângerile de capacitate din sectorul aerian, combinate cu avantajul nostru competitiv în privința costurilor, bilanțul solid, catalogul de comenzi de aeronave și reziliența vor facilita, cred, o creștere a numărului pasagerilor Ryanair la 300 milioane pe an, până în 2033 – 2034’, a adăugat O’Leary.