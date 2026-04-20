UE își va intensifica măsurile de răspuns la criza combustibilului pentru avioane

Uniunea Europeană va propune măsuri pentru a ”optimiza” distribuția combustibilului pentru avioane între statele membre și pentru a ajuta la găsirea de livrări alternative, în contextul în care transporturile de energie prin Strâmtoarea Ormuz sunt în continuare blocate, transmite Bloomberg.

Comisia Europeană urmează să anunțe miercuri că va propune aceste măsuri luna viitoare, potrivit unui proiect de document consultat de Bloomberg. Aproximativ 40% din necesarul de combustibil pentru avioane al blocului comunitar este importat, iar jumătate trece prin Strâmtoarea Ormuz.

De asemenea, luna următoare Comisia va emite un set de orientări în care vor fi menționate flexibilitățile din legislația existentă, în domenii precum sloturile orare de pe aeroporturi și consecințele anulării zborurilor în cazul lipsei de combustibil. Totodată, executivul comunitar va aborda așa-numitul transport de combustibil suplimentar, o practică în cadrul căreia aeronavele încarcă combustibil suplimentar la punctul de plecare pentru a evita cumpărarea de combustibil mai scump la destinație.

Dacă aceste măsuri se vor dovedi insuficiente, comisia va propune modificări temporare ale regulilor, conform proiectului, care este posibil să sufere modificări. De asemenea, Bruxelles-ul va revizui stocurile de petrol din regiune, va crea un observator pentru a cartografia aprovizionarea cu combustibili și va lua măsuri pentru a maximiza capacitatea de rafinare și a stimula producția internă de biocombustibili avansați.

Chiar dacă Europa are suficient combustibil pentru a evita o criză în luna aprilie, presiunea asupra aprovizionării se va intensifica dacă închiderea Strâmtorii Ormuz se va prelungi. Compania aeriană olandeză KLM NV a declarat recent că va anula 80 de zboruri dus-întors către și dinspre aeroportul Schiphol din Amsterdam în luna următoare din cauza creșterii costurilor.

Planul Comisiei vizează creșterea rezistenței UE la viitoarele creșteri bruște ale prețurilor carburanților și include un efort major pentru electrificarea economiei, în ideea de a reduce dependența blocului comunitar de combustibilii fosili importați.