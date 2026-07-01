Salariul de bază minim brut pe țară crește la 4.325 lei lunar, de la 1 iulie

Salariul de bază minim brut pe țară crește, începând de miercuri, 1 iulie, la 4.325 lei lunar, de la 4.050 lei lunar, conform HG 146 din 12 martie 2026.

‘Începând cu data de 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (…) se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 4.325 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 166,667 ore pe lună, reprezentând 25,949 lei/oră’, se menționează în actul normativ.

Începând cu data de 1 ianuarie 2025 acesta a fost de 4.050 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,334 ore pe lună, reprezentând 24,496 lei/oră.

Majorarea reprezintă o creștere de 6,8%, ceea ce în valoare absolută înseamnă 275 de lei în sumă brută. În valoare netă, salariul va fi de 2.699 lei (cu deducerea de 200 lei), majorarea pe net fiind de 125 lei.

În România, beneficiau, în martie 2026, de salariul de bază minim brut garantat în plată un număr de 831.382 de salariați, conform datelor Ministerului Muncii.

Potrivit reprezentanților Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, de majorarea salariului de bază minim brut pe țară vor beneficia un număr de 1.759.027 salariați.

De asemenea, Guvernul a adoptat, în 16 aprilie 2026, o ordonanță de urgență prin care corelează salariul minim din sectorul agricol și industria alimentară cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Astfel, de la 1 iulie se abrogă art. LXX din OUG 156/2024, care reglementa un nivel distinct al salariului minim pentru sectorul agricol și industria alimentară.

‘Măsura este necesară pentru a evita apariția unor discrepanțe salariale între sectoare, având în vedere că salariul minim în agricultură și industria alimentară este de 4.050 lei, iar salariul minim brut pe țară va crește la 4.325 lei, de la 1 iulie 2026’, se menționa într-un comunicat transmis de Guvern.