Sănătatea emoțională, relațiile și organizarea personală, printre preferințele de lectură ale angajaților din companii, în 2025

Lectura a rămas un reper important pentru angajații din organizațiile din România, preferințele în 2025 fiind diferite de la o industrie la alta, însă s-au îndreptat către teme comune precum sănătatea emoțională, relațiile, organizarea personală și nevoia de claritate într-un context profesional și social tot mai dinamic, relevă datele unei platforme prin care se pot împrumuta cărți.

Potrivit sursei citate, în 2025, lectura s-a menținut ca reper important pentru angajații din companii, fiind utilizată atât ca instrument de dezvoltare profesională, cât și ca resursă pentru echilibru personal și timp de calitate petrecut în familie.

În sectoarele IT, Banking, Finance & Insurance și Services, cititorii s-au orientat preponderent spre titluri de dezvoltare personală, înțelegerea echilibrului între viața profesională și cea personală, dar și lecturi de ficțiune care fac parte din conversații ample despre emoții și idei.

În Automotive și Retail, alegerile de lectură au tins către formate accesibile, cu accent pe organizare personală, comunicare și instrumente practice.

‘Privite împreună, aceste alegeri arată că, indiferent de industrie, lectura este utilizată ca o resursă de orientare și structurare, atât în plan profesional, cât și personal. În același timp, ele indică un interes permanent pentru conținut care adresează relațiile, emoțiile și grija față de sine și de cei din jur, dincolo de rolurile profesionale’, se arată în analiza realizată de Bookster, dată miercuri publicității.

Indiferent de industrie însă, lectura pentru copii rămâne o constantă în alegerile utilizatorilor Bookster, ceea ce reflectă utilizarea serviciului atât la nivel individual, cât și în momente petrecute în familie.

Trendul accelerat după pandemie merge mai departe: cititorii Bookster continuă să caute titluri de dezvoltare personală care abordează sănătatea emoțională, obiceiuri și relații, orientându-se spre volume ce oferă contexte de reflecție și sprijin în provocările de zi cu zi. Astfel, autorul Gabor Mate rămâne o prezență constantă în alegerile de lectură ale comunității Bookster, prin modul în care abordează teme legate de emoții, relații și experiențele personale, într-un limbaj accesibil și apropiat de realitate. Printre cele mai citite se regăsesc: ‘Când corpul spune nu’, ‘Mitul normalității’ și ‘Ține-ți copiii aproape’ (în colaborare cu Gordon Neufeld).

Prezența constantă a titlurilor de dezvoltare personală în alegerile de lectură arată că acest tip de conținut rămâne foarte relevant pentru cititori. Volumele care abordează obiceiuri, relații și experiențe personale apar recurent în topurile de împrumut, ca parte a unei palete de lectură ce include o cantitate mare de conținut practic.

În zona de business și management, cititorii au ales titluri clasice, precum ‘Tată bogat, tată sărac’, de Robert Kiyosaki, ‘Cele 7 deprinderi ale persoanelor eficace’, de Stephen Covey, sau volume contemporane cum ar fi ‘Începe cu de ce’, de Simon Sinek, și ‘Îndrăznește să conduci’, de Brene Brown. Alături de acestea, cărți precum ‘Gândire rapidă, gândire lentă’, de Daniel Kahneman, și ‘Inteligența emoțională’, de Daniel Goleman, arată interesul profesioniștilor pentru o înțelegere mai profundă a proceselor mentale și emoționale care influențează performanța și relațiile de la locul de muncă.

În zona de beletristică, o parte semnificativă a împrumuturilor realizate prin Bookster în 2025 s-a concentrat asupra ficțiunii contemporane și thrillerului. Printre cele mai împrumutate cărți ale anului se numără titlurile de succes ale autoarei Freida McFadden: ‘Menajera’, ‘Secretul menajerei’, ‘Să nu mă minți’, dar și romanul ‘Cât timp înfloresc lămâii’, de Zoulfa Katouh.

De asemenea, anul trecut, au continuat împrumuturile de titluri dedicate copiilor, alese pentru bucuria lecturii și timpului petrecut împreună. Printre cele mai accesate volume se numără: ‘Matilda’, de Roald Dahl, ‘Războiul care mi-a salvat viața’, de Kimberly Brubaker Bradley, ‘Imposibil e doar un cuvânt’, de Alex Donovici, precum și cărțile lui Dav Pilkey: ‘Dog Man’ și ‘Super Pisoiul’ sau ‘Poveste despre două pisici’.

‘Limitarea timpului petrecut în fața ecranelor este o preocupare constantă pentru mulți părinți, iar lectura devine o alternativă accesibilă pentru timp de calitate petrecut împreună, dialog și imaginație, oferind copiilor acces la povești și perspective dincolo de mediul digital’, spun autorii analizei.

Lectura pentru timpul liber și reflecție personală a adus în 2025 o varietate de titluri alese pentru relaxare, perspective asupra lumii și spațiu de gândire. Cele mai căutate titluri din această categorie sunt: ‘Revoluția glucozei’, de Jessie Inchauspe, ‘Nexus’, de Yuval Noah Harari, și ‘Cele cinci limbaje ale iubirii’, celebra carte a lui Gary Chapman.

În zona de organizare personală și eficiență, utilizatorii au împrumutat titluri care analizează obiceiuri mentale și propun strategii practice, precum: ‘Cele 7 deprinderi ale persoanelor eficace’, de Stephen R. Covey, ‘Magia ordinii’, de Marie Kondo, ‘Gândire rapidă, gândire lentă’, de Daniel Kahneman, ‘Curajul de a fi vulnerabil’, de Brene Brown, ‘Cine mi-a luat cașcavalul?’, de Spencer Johnson.

Comunitatea Bookster a continuat să împrumute titluri semnate de autori ce abordează texte legate de viață, emoție și societate. În 2025, printre cei mai citiți autori se numără: Freida McFadden, Colleen Hoover, Agatha Christie, Gabor Mate, Fredrik Backman.

În ceea ce privește autorii români, preferințele booksterilor s-au îndreptat către: Alex Donovici, Olina Ortiz, Irina Binder, Rodica Ojog-Brașoveanu, Mircea Eliade, confirmând, astfel, interesul constant pentru literatura autohtonă, atât contemporană, cât și clasică.

‘În 2025, am continuat să observăm o comunitate care caută nu doar cărți, ci emoție, poveste, joc, dar și claritate sau resurse de învățare. Pentru noi, aceste alegeri vorbesc despre dorința oamenilor de a înțelege lumea și pe ei înșiși mai bine prin lectură și ne confirmă impactul Bookster. Preferințele de lectură ale utilizatorilor noștri, împreună cu studiile independente care ne spun că românii care au acces la Bookster citesc și cumpără mai multe cărți decât înainte, ne motivează să investim constant în experiența modernă de lectură oferită’, a afirmat directorul general al Bookster, Teodora Rădulescu.

Comportamentul utilizatorilor arată că lectura rămâne o activitate prezentă pe tot parcursul anului, integrată în contexte diverse ale vieții profesionale și personale. Utilizatorii revin constant în platformă, alegând conținut în funcție de moment și disponibilitate: de la cartea tipărită, citită în timp dedicat, la audiobookuri, articole editoriale sau experiențe interactive, accesate în pauze scurte sau în momente de relaxare.

Bookster este serviciul prin care poți împrumuta mii de cărți și resurse educaționale: titluri de dezvoltare personală, profesională, beletristică sau hobby-uri, audiobookuri captivante, cu acces nelimitat la o colecție vastă de articole premiate, scrise de autori renumiți.

Comunitatea Bookster a ajuns la 1.500 de companii partenere și 200.000 de abonați.