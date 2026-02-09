Spotify începe să vândă cărţi

După cărţile electronice, platforma suedeză Spotify începe să vândă şi cărţi fizice, în încercarea de a realiza profit.

Spotify anunţă realizarea unui parteneriat cu Bookshop.org, prin care va vinde versiunile fizice ale cărţilor electronice din cadrul platformei.

Pe Spotify, va exista un nou buton în partea de jos a paginilor care găzduiesc cărţile electronice, prin care utilizatorii pot ajunge să cumpere versiunea fizică a aceleiaşi cărţi.

Apăsarea butonului va scoate utilizatorul de pe Spotify şi-l va duce pe Bookshop.org pentru realizarea comenzii.

Strategia Spotify şi Bookshop.org este exact opusul a ceea ce încearcă să facă unele librării, adică să vândă cărţi electronice alături de cele fizice.

Funcţia de cumpărare a cărţilor din Spotify va fi disponibilă din primăvară în Statele Unite şi Marea Britanie, neştiindu-se deocamdată când şi cum va fi realizată extinderea disponibilităţii.

Vânzarea cărţilor fizice reprezintă o nouă extindere a afacerilor Spotify, care nu mai este demult doar o platformă de muzică. Extinderea în mediul fizic este însă o noutate.