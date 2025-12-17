Șaorma detronează burgerii, dar micii rămân la putere: Wolt prezintă obiceiurile de consum ale românilor în 2025

La șapte luni de la lansarea oficială în România, Wolt prezintă rezultatele primei sale analize detaliate a obiceiurilor de cumpărare ale românilor. Pe baza datelor provenite în urma achiziției a milioane de produse în 34 de orașe, statisticile descriu o imagine vie a unui popor care îmbrățișează confortul digital, rămânând în același timp extrem de loial gusturilor locale.

De la preferința pentru sosul de usturoi până la ascensiunea supermarketului digital, anul 2025 a marcat momentul în care aplicațiile de tipul Wolt au trecut de la un simplu serviciu de livrare în special de alimente, la statutul de serviciu de utilitate esențială pentru viața de zi cu zi a românilor.

„Cuvântul cheie pentru primele șapte luni ale Wolt este evoluție. Am înregistrat o creștere semnificativă, un semnal clar că românii erau pregătiți pentru platforma noastră. Asistăm la dezvoltarea rapidă a conceptului de one-stop-shop, un magazin universal digital. În 2026, obiectivul nostru rămâne acela de a deveni o infrastructură esențială pentru comerțul local, susținându-ne partenerii și dându-le înapoi clienților cea mai prețioasă resursă a lor – timpul”, a declarat Alin Șerban, General Manager Wolt România.

Anul șaormei și al micilor de nedetronat

În timp ce lanțurile globale de fast-food și-au menținut o frecvență ridicată a comenzilor, bătălia volumelor a avut un câștigător clar. Datele arată că șaorma a fost pofta culinară internațională numărul 1 a României, în 2025. Astfel, șaorma de diferite tipuri (la lipie, la farfurie, de pui etc.) a reprezentat 4 dintre primele 5 cele mai vândute produse, la nivel național.

Cu toate acestea, în ceea ce privește preparatul individual aflat pe primul loc în preferințele românilor, bucătăria tradițională a câștigat detașat. Micii au surclasat orice burger, wrap sau pizza, cu aproape 50.000 de unități vândute doar de un singur restaurant de top.

Datele obținute din platformă confirmă că, în ciuda varietății mari de opțiuni internaționale, bucătăria românească este intangibilă ca popularitate. În plus, s-a observat un mix foarte interesant, în care brandurile americane reprezintă acea alegere familiară și sigură, pe care te poți baza oricând, însă bucătăria turcească, cea din Orientul Mijlociu și cea românească sunt cele care generează volumele masive de vânzări.

Tipologia culinară a orașelor: de la „capitala șaormei” la „supremația sosului”

Analiza Wolt dezvăluie că geografia dictează apetitul, fiecare oraș mare afișând o personalitate culinară distinctă:

București , un mozaic cultural : Capitala este singurul oraș în care toate tipurile de bucătării – românească, americană, turcească, din Orientul Mijlociu – apar în top 10. Este un adevărat microcosmos, unde oamenii comandă cu același entuziasm tradiționalii mici și fast-food-ul internațional.

, bucătării – românească, americană, turcească, din Orientul Mijlociu – apar în top 10. Este un adevărat microcosmos, unde oamenii comandă cu același entuziasm fast-food-ul Iași, capitala șaormei : Dacă ar exista un campionat național de șaorma, Iașiul ar câștiga. Categoriile turcești și orientale domină aici, „ șaorma la lipie” totalizând aproape 30.000 de produse vândute.

: Dacă ar exista un campionat național de șaorma, Iașiul ar câștiga. Categoriile și orientale domină aici, „ la lipie” totalizând aproape 30.000 de produse vândute. Cluj-Napoca, supremația sosului : Datele arată că în Cluj-Napoca se consumă mai mult sos de usturoi pe cap de locuitor decât în orice alt oraș. Tiparul de comandă este puternic influențat de mese personalizate prin extra-opțiuni , cartofii prăjiți și sosurile depășind adesea felurile principale.

: Datele arată că în Cluj-Napoca se consumă mai mult sos de usturoi pe cap de locuitor decât în orice alt oraș. Tiparul de comandă este puternic influențat de mese personalizate prin , cartofii prăjiți și sosurile depășind adesea felurile principale. Brașov, orașul porțiilor consistente : Brașovenii au arătat o preferință clară pentru mesele substanțiale, „ șaorma mare de pui” conducând preferințele locale cu peste 23.000 de produse vândute, din iunie și până în prezent.

Ascensiunea celui de-al treilea canal de retail și categoriile cu cea mai rapidă creștere

Dincolo de mesele gata preparate, 2025 a consolidat poziția aplicațiilor de livrare ca fiind al treilea canal de retail al României, alături de hipermarketuri și magazinele de proximitate. Românii au adoptat „coșurile hibride”, iar articolele esențiale de uz casnic – precum prosoapele de hârtie – au ajuns frecvent în fruntea listei celor mai vândute produse, depășind chiar preparate populare precum burgerii. Acest comportament variază de la produse esențiale de ultim moment, cum ar fi încărcătoarele pentru electronice, până la cererea constantă pentru băuturi precum apa și băuturile carbogazoase pe bază de cofeină.

Motorul principal al acestui obicei este loialitatea: Genius rămâne printre preferințele clienților Wolt, 1 din 2 utilizatori activi deținând un astfel de abonament. Această situație este și mai des întâlnită în categoria alimentelor (groceries), unde peste 80% dintre clienți sunt membri Genius, dovedind importanța livrării recurente și eficiente, din punct de vedere al costurilor, pentru consumatori.

De asemenea, datele Wolt relevă categoriile care impulsionează această expansiune a retailului. Produsele alimentare esențiale pentru casă și articolele de îngrijire personală au ocupat primele locuri, cu o creștere impresionantă, în timp ce chiar și categoriile de nișă, cum ar fi electronicele, au înregistrat un salt semnificativ, în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut.

Curiozități din 2025