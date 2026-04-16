Wolt România: Creștere record de peste 2600% pentru comenzile de cozonac, în perioada Paștelui

Wolt, platforma de comerț local care conectează utilizatorii cu restaurantele și magazinele lor preferate, anunță concluziile asupra comportamentului de consum al românilor din perioada sărbătorilor pascale, precum și rezultatele operaționale pentru primul trimestru al anului 2026. În săptămâna premergătoare Paștelui, segmentul de restaurante, precum și categoria de retail au înregistrat creșteri de două cifre în numărul de comenzi, față de o perioadă obișnuită.

„Rezultatele primului trimestru confirmă încrederea tot mai mare pe care utilizatorii o au în serviciile noastre, nu doar pentru livrarea de la restaurante, ci ca soluție completă pentru cumpărăturile zilnice. Perioada Paștelui a evidențiat o tendință clară: românii își doresc să echilibreze tradițiile cu eficiența pe care tehnologia o oferă. Faptul că am înregistrat creșteri de două cifre pe ambele segmente, restaurante și retail, ne arată că românii apelează la Wolt pentru un mix de nevoi: caută comoditatea mâncării gata preparate de restaurante, dar folosesc aplicația și pentru a se aproviziona rapid cu toate ingredientele necesare meselor gătite în familie”, a declarat Alexandru Ștefan, Head of Account Management și Country Lead, Wolt România.

Datele analizate de Wolt în Săptămâna Mare și zilele de 12 și 13 aprilie confirmă o creștere a apetitului pentru cumpărături, utilizatorii apelând la aplicație atât pentru aprovizionarea cu ingrediente de bază, cât și pentru produse gata preparate. În această perioadă, orașele cele mai active au fost: Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Brașov și Constanța.

Topul preferințelor pascale

Cea mai spectaculoasă evoluție a fost înregistrată de cozonac, cu o creștere a comenzilor de peste 2600%, semn că tot mai mulți români preferă să salveze timp comandând acest desert tradițional direct prin platformă. Topul celor mai multe comenzi de cozonac este condus de București, urmat la o distanță destul de mare de Constanța și Brașov. În paralel, cererea masivă pentru ingredientele de bază arată că gătitul acasă rămâne o tradiție centrală. Astfel, cele mai importante creșteri pe segmentul de retail s-au înregistrat la: miel și produse derivate (+360%), miez de nucă (+310%), maioneză (+200%), ouă și decorațiuni pascale (+160%), murături (+130%), smântână (peste 90%), făină (peste 80%).

Clasamentul preparatelor preferate de români, din restaurante, a fost dominat de fast-food, în detrimentul mâncărurilor tradiționale. Cele mai comandate preparate au fost: burgerul (și diferite tipuri de meniuri pe bază de burgeri), sosurile (în special cele de usturoi și smântână) și cartofii prăjiți.

Ziua cu cele mai multe comenzi în aplicație, atât pentru restaurante cât și pentru supermaketuri și magazine, a fost Joia Mare.

Rezultatele T1 2026: Ce au comandat românii la început de an

Primul trimestru al anului (T1) a consolidat rolul Wolt ca platformă „one-stop-shop”. Analiza datelor arată o dinamică interesantă între segmentul de restaurante și cel de retail. Per ansamblu, cea mai importantă creștere a fost semnalată pe zona de retail, în T1 2026 față de T4 2025*. Această majorare se observă și în ponderea dintre segmentul de restaurante față de cel retail. Chiar dacă restaurantele continuă să domine din punct de vedere al volumelor, în timp ce în T4 2025 acestea înregistrau de 10 ori mai multe comenzi decât retailul, în T1 2026, vorbim de un număr doar de 8 ori mai mare.

În segmentul de retail, se observă o preferință clară pentru produsele proaspete (fructe și legume), dar și pentru produse precum carnea tocată sau panificația. În restaurante, clasamentul celor mai comandate produse a fost foarte asemănător cu preferințele din preajma Paștelui: burgeri și meniuri pe bază de burgeri, precum și sosuri (în special usturoi și smântână) și cartofi prăjiți.