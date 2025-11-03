Scădere de 3,6% a înmatriculărilor de autoturisme noi, în primele zece luni

Înmatriculările de autoturisme noi în România au scăzut cu 3,6%, în primele zece luni ale anului în curs, față de aceeași perioadă din 2024, conform statisticii preliminare publicate, luni, de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), pe baza datelor Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI).

Astfel, în intervalul ianuarie – octombrie 2025, numărul autoturismelor noi înmatriculate la nivel național a ajuns la 120.836 de unități.

În octombrie, înregistrările de autoturisme noi s-au majorat cu 11,5% față de octombrie 2024, până la un volum de 12.769 de unități, marjă în care autoturismele 100% electrice au raportat un salt de 86% și o cotă de piață de 8%.

Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile este o organizație non-profit, înființată în anul 1994, în prezent membră a Organizației Mondiale a Constructorilor de Automobile – OICA (din 1996).